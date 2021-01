Freddy Spaghetti (Nintendo Switch) – Le test

Les pâtes sont bien connues pour être LE plat qui « colle » parfaitement à toutes les circonstances (le chocolat est plutôt bien placé aussi), qu’il s’agisse du réconfort, de la rapidité ou encore des économies. En revanche, nettement moins connu, le côté aventurier de la pâte. Mais c’est peut-être mieux comme ça non ?

Développé par Playful Pasta et édité par Ratalaika Games, Freddy Spaghetti est une simulation de spaghetti. À ce stade du test, déjà, ça ne sent pas très bon… mais peut être aurons-nous une bonne surprise ? Allez, faites chauffez l’eau, préparer le sel et la sauce tomate, nous payons notre tournée de pâtes !

Trop cuit !

Le soft débute par une petite histoire anecdotique mais originale. Après tout, il n’est guère commun de croiser un savant fou qui tente de donner un soupçon de conscience à un spaghetti. Et pourtant…

Freddy voit ainsi le jour, avec assurément une peu trop de cuisson au vu de ses déplacements collants (et uuuuultra agaçants) dans les quelques niveaux qui l’attendent. La jouabilité se résume au déplacement de ce drôle de serpentin dont le joueur contrôle les extrémités avec ZR et ZL. Si le concept peut prêter à sourire (l’originalité est là, c’est certain !), il peut rapidement rendre dingue. En effet, les contrôles, pourtant forts simples à résumer, deviennent laborieux une fois la manette en main. L’ajout de quelques capacités de Freddy n’y change pas grand-chose et plus d’une fois vous risquez de pester contre ce spaghetti qui ne mérite qu’une seule chose : être dévoré et pasta !

Quand un spaghetti vous met au défi

Si la jouabilité pèche sérieusement (même si certains diront que, quand même, ça finit par venir… mais où est l’amusement ?!), les développeurs étaient tout de même sérieusement perchés lors de la conception de ce jeu. Le résultat est donc souvent risible dans son concept, avec des défis totalement farfelus (jouer au foot et toquer à une porte pour ne vous citer que les premiers). Le joueur devra tout de même parfois comprendre ce qu’il doit faire avec sa pâte trop cuite (mis à part la manger).

Freddy va ainsi arpenter plusieurs décors variés, sous des graphismes assez colorés. Les environnements sont multiples, avec quelques petits passages amusants, mais l’ensemble reste simple, avec trop peu de détails.

Freddy fera en revanche entendre de sa voix (mais non… ne nous dites pas qu’il s’agirait en fait d’une réincarnation…?!), une voix qui pourrait bien rapidement vous agacer après avoir effectué 392 sauts bruyants.

Proposé à moins de 5 euros sur l’eshop de la Nintendo Switch, Freddy ne parviendra assurément pas à soulever la foule de bonheur… son originalité est indéniable mais elle reste fragile face à l’amusement véritable du soft…

Le saviez vous ?

Les spaghettis, tout le monde voit parfaitement ce que c’est… mais saviez-vous qu’il s’agit uniquement d’un terme pluriel ? En effet, pour être totalement juste, nous devrions dire un spaghetto, des spaghettis !