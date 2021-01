Barry Bradford’s Putt Panic Party (Nintendo Switch) – Le test

Putt Panic Party est un énième mini-jeu de mini-golf que l’on retrouve sur la Switch. Édité et développé par TACS Games, ce mini-jeu nous interpelle par son nom qui intègre « panic party ». Oui, mais pourquoi panic party lors d’un jeu de mini-golf ? On a tout de suite pensé qu’il pouvait y avoir des trucs fun en plus pour mettre du piment à cette discipline digne des meilleurs campings des bordures de plage. Motivant non ? C’est ce que nous verrons dans ce test.

Histoire et gameplay

Il n’y a pas d’histoire dans Putt Panic Party, mais avant il y a ce Barry Bradford écrit en gros sur le jeu. Qui est Barry Bradford ? Personnellement, nous ne connaissons pas Barry Bradford et nous n’avons jamais entendu parler de lui. C’est là que plein de questions nous viennent en tête ! Est-ce que le mini-golf est une discipline reconnue ? Une discipline olympique ? Aurions-nous raté un épisode ? Wikipédia est mon ami, je vais donc vous épargner une recherche fastidieuse. Le souci c’est que cette personne est inconnue au bataillon et à part tomber sur des profils Facebook, un économiste américain ou une salle de jeu à côté de Leeds en Angleterre, nous ne savons toujours pas qui est Barry Bradford, ni pourquoi l’éditeur a choisi ce nom. Tant pis !

Cela nous projette directement dans le gameplay du jeu. Putt Panic est un mini-jeu de golf qui se joue solo ou jusqu’à 4 joueurs et franchement, il n’a rien de plus que tous les jeux de mini-golf que nous avons pu tester jusqu’à aujourd’hui. La seule différence qui convient au mot “Panic” dans le titre, c’est que vous n’avez que 10 secondes pour faire votre tir. Si vous ratez votre tir, vous aurez 1 seconde en moins pour le prochain tir et, etc. jusqu’à que vous arriviez à 0, ce qui vous fait perdre la partie. Il n’y a pas de grosse difficulté dans ce jeu, seul ce fameux compte à rebours vous met la pression et son côté fun viendra sûrement du fait qu’en jouant à plusieurs, vos amis vous mettent la pression pour que vous ratiez vos coups. Quand vous allez taper sur votre balle de golf, une petite flèche vous indique la direction de votre tir et c’est là que vous allez voir le plus gros défaut de ce jeu, le zoom.

En effet, lors de la préparation du tir, pendant vos 10 secondes vous pouvez dézoomer pour avoir un aperçu de votre tir et surtout du parcours en intégralité. Cette manipulation se fait avec le bouton Y, mais dès que vous relâchez celui-ci, l’écran zoom automatiquement sur la balle et si vous avez le malheur d’avoir rebougé votre direction de tir alors qu’elle était réglée, vous pouvez préparer vos mouchoirs… Nous ne savons pas si cela fait partie du principe de “Panic” du jeu, mais en tout cas, cela gâche fortement le plaisir de jouer. Nous sommes accueillis dans le jeu par les menus Solo, Groupe, Tutoriel et Crédits. D’ailleurs, l’éditeur nous encourage à jouer avec les manettes à la main au moment où nous sélectionnons notre mode de jeu.

Nous n’avons pas trouvé de réel bonus à cela à part nous énerver haha. Le mode Solo se joue sur 3 difficultés. Facile, normal et difficile. Chaque parcours a son petit plus divisé en 4 catégories : parcours débutant, avancé, folie ou super parcours. Vous allez devoir tout débloquer en jouant évidemment. En ce qui concerne les règles, ce sont celles du mini-golf en général, mettre la balle dans le trou en un minimum de tir tout simplement. Pour finir, lorsque vous jouez solo, vous avez quand même la possibilité de rajouter des “potes” à Barry qui joueront contre vous. Ils ont des têtes bizarres ce qui vous donnera peut-être l’envie de leur mettre une raclée, vous comprendrez pourquoi nous disons ça si vous achetez le jeu.

Graphisme

C’est du basique digne d’un jeu mobile qui se joue sur un téléphone tactile bas de gamme. Nous ne sommes pas violents dans nos propos, c’est juste simplet. À quand un jeu de mini-golf de l’espace ? Haha !