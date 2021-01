Les remakes de Pokemon Perle et Pokemon Diamant sur Switch pour fêter les 25 ans de la série?

Selon votre localisation sur le globe, la sortie initiale de Pokemon Perle et Pokemon Diamant sur DS date de 2006 ou 2007. Les rumeurs d’un remake de cette 4ème génération de Pokemon débutent après la parution en 2014 des remakes de Pokemon Rubis Omega et Saphir Alpha sur 3DS. Puis ces rumeurs prennent de l’ampleur lors de l’année de son 10ème anniversaire en 2016 et reviennent dès lors de plus en plus forte chaque année. Cette année 2021 marquant les 25 ans de la licence Pokemon, il n’est pas impossible que nous tombions enfin juste avec une annonce exclusive sur Switch à venir prochainement. C’est ce que semble affirmer les leaks de Centro Pokemon, dont les sources et les rumeurs se sont souvent avérés juste. Cela reste assez léger à ce jour et seul l’avenir nous confirmera ou non ce présumé “leak”. Tout ce que l’on peut grandement supposer, c’est que Pokemon ne compte certainement pas fêter cette année anniversaire avec uniquement New Pokemon Snap sur Switch le 30 Avril 2021, dont vous pouvez retrouver les dernières informations parues aujourd’hui sur cet article.