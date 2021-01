Les chiffres de ventes de jeux et de consoles Nintendo Switch en France

Des ventes chiffrées chez nous, c’est assez rare pour en profiter.

Comme souvent, Philippe Lavoué, directeur de Nintendo France, donne au Figaro de détails du bilan de l’année de 2020. Première information: Animal Crossing New Horizons est le jeu vidéo le plus vendu en France en 2020, devant la simulation de football Fifa.

La sortie d’Animal Crossing New Horizons, alors que la France venait tout juste d’entrer en confinement à cause de la pandémie de Covid-19, a profité à Nintendo. +40% de croissance alors que la console hybride aborde sa quatrième année de carrière. « 7 % des français » possèdent la console, ce qui donne environ 4,7 millions de machines vendues, ce qui fait 1,4 millions en plus sur 2020.

Les autres informations à retenir:

– Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario 3D All-Stars ont été parmi les meilleures ventes de 2020

– La fermeture des salles de sport pour cause de pandémie a donné un coup de fouet à Ring Fit Adventure

– En France, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics s’est mieux vendu que Ring Fit Adventure, Hyrule Warriors: Age of Calamity ou encore Paper Mario: The Origami King

– «Ring Fit, Just Dance d’Ubisoft et Animal Crossing forment un combo qui convainc un nouveau public d’acheter une Switch.»