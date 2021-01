R.B.I. Baseball 21 annoncé sur Nintendo Switch avec quelques détails et images

C’est sans grande surprise que nous apprenons ce jour que le baseball sera de retour sur Switch en 2021 grâce à R.B.I. Baseball 21. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons le droit à quelques détails, images et même une potentielle date de sortie en prime…

Si l’on se fie aux précommandes des revendeurs américains, le jeu serait disponible dès le 16 mars 2021 en version physique et dématérialisée. Reste à voir quand est-ce que le jeu sortira en Europe. Ce n’est pas tout, comme à chaque annonce, nous avons le droit à bon nombre de détails sur cette nouvelle édition. Le premier est l’athlète mis en avant. Après Christian Yelich l’année dernière, cette année c’est Tim Anderson, le short-stop des White Sox de Chicago qui sera le visage de cette version 2021. Maintenant, place aux nouveautés sans plus attendre :

JOUER À VOTRE FAÇON. Créez un héritage et affirmez votre identité. Le monde de la MLB vous attend dans R.B.I. Baseball 21. R.B.I. est la franchise de baseball rapide et facile à apprendre, parfaite pour tous ceux qui veulent apprendre et jouer, et R.B.I. Baseball 21 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment la création d’un joueur, des commentaires action par action, des moments de la journée immersifs et des améliorations visuelles incroyables. Passez à la plaque, frapper des home-run et menez votre club à un titre en World Series dans R.B.I. Baseball 21.

Les fonctionnalités

Mode Create-A-Player : avec d’énormes options de personnalisation, créez un frappeur qui correspond à votre style et faites de lui une superstar de la MLB

Commentaire action par action: Notre fonctionnalité la plus demandée, des commentaires détaillés action par activée, est arrivée dans R.B.I. Base-ball! Striiiiiiiiiike!

Progression de la journée : regardez le soleil se coucher sur la ligne de la troisième base avec de toutes nouvelles améliorations de la progression de la journée ! Les parties de l’après-midi progresseront dans la soirée et plus encore

Quatre façons de jouer

Démarrer et jouez avec le mode exposition – Baseball rapide à la demande

Démarrez une dynastie avec le mode Franchise – choisissez votre équipe et développez votre propre histoire en MLB

Défiez le monde avec le jeu en ligne – Prouvez que vous êtes le meilleur avec des confrontations en tête-à-tête

Frappez des home run monstrueux en mode Home Run Derby – Soulevez le trophée avec votre frappeur préféré

Jouez au baseball à votre manière



Des options de personnalisation approfondies vous permettent de gérer la complexité comme vous le souhaitez

12 combinaisons de styles de contrôle au bâton – frapper des home run à votre façon

Personnalisez la difficulté avec des curseurs de difficulté contextuels

Définissez votre angle de caméra préféré pour le lancer et la frappe avec 19 options

Plus de 20 titres sous licence, dont des chansons de Justin Bieber et Travis Scott, The Chainsmokers, Diplo, Blackbear et plus.

Pas mal de nouveautés sur le papier donc. Reste à savoir si le jeu confirmera les bonnes impressions laissées par l’édition 2020 (dont notre test est disponible ici). Mais surtout, est-ce que R.B.I. Baseball 21 sera le seul jeu de baseball sur Nintendo Switch cette année? Rappelons que le mastodonte MLB The Show est pressenti pour devenir multi-plateforme cette année. Nous devrions avoir la réponse courant février, période à laquelle MLB The Show 21 sera dévoilé.

En attendant, nous continueront à vous tenir informer.