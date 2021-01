Missile Dancer (Nintendo Switch) – Le test

Développé et distribué par Terarin Games, Missile Dancer sorti en 2018 nous arrive sur Nintendo Switch avec son pur style arcade.

Du shoot, du shoot et du shoot!

S’inspirant grandement de Sōkyū Gurentai sorti en 1996 sur Sega Saturn, Missile Dancer et un Shoot them up ou Shmup comme disent nos amis japonais, à scrolling horizontal. Votre but est dans la droite lignée des jeux d’arcades des années 90… shooter et détruire tous les ennemis qui se présentent à vous jusqu’à affronter un boss de fin de niveau.

Le lock est votre ami…

La subtilité de ce jeu est sa capacité à mettre en avant l’utilisation des missiles, car contrairement à un Shoot ’em up classique où vous devez matraquer le bouton de tir de l’arme principale, vous pourrez ici laisser appuyer le bouton pour enclencher un tir continu mais aussi déployer une sorte de radar autour de vous qui vous permettra de locker vos ennemis puis, sur un simple relâchement du bouton, faire partir vos missiles pour les détruire. Exit donc les deux boutons de tirs (principal et secondaire) : là un seul bouton suffira pour enclencher les deux.

Comme son nom l’indique, Missile Dancer est là pour vous faire tirer du missile car votre tir principal est relativement faible pour abattre rapidement vos ennemis, alors que vos missiles (en quantité limitée) les abattent en un coup pour les plus faibles. Votre tir principal vous servira donc uniquement pour contrer les missiles ennemis, chose qui restera très utile car vos ennemis aussi en abusent pour vous ralentir.

Pure arcade.

Dans le pur style arcade votre second objectif, et pas des moindres, sera de gonfler votre score, terminer les niveaux proposés (au nombre de huit) finissant tous par un boss. Pour faire grimper votre score chaque ennemi abattu vous donnera des gemmes. De plus, comme tout bon vieux Shoot ’em up qui se respecte, des séries d’ennemis abattus vous apporteront des items pour recharger vos capacités en missile, accroître la portée de votre radar ou augmenter votre puissance de feu.

Coté graphismes, le jeu reste dans un style rétro des années 90 avec un écran de jeu en quatre-tiers comblé sur les côtés par un HUD vous donnant diverses informations sur la partie en cours. Il est à noter que le développeur a mis une option pour utiliser l’écran orienté à la verticale. Hélas, ce mode est plutôt réservé aux possesseurs de Nintendo Switch classique car il vous faudra une paire de JoyCon pour y jouer et cela reste peu ergonomique pour les détenteurs d’une Nintendo Switch Lite.

L’ambiance sonore quant à elle reste tout autant dans le style retro arcade et rappellera même à certains les musiques entraînantes de Raiden 1 et 2, sortis eux aussi en arcade dans les années 90. Niveau contenu, Missile Dancer a un mode Arcade où il vous faudra enchaîner les niveaux afin de finir le jeu. Cela ne vous prendra pas trop longtemps en mode normal mais se sera tout autre chose en mode expert car les ennemis seront plus rapides et plus agressifs avec vous.

Il existe aussi le mode contre la montre où là ; pas d’histoire, « juste » un compte à rebours de trois minutes où vous devez abattre le plus d’ennemis possible et faire le plus gros score le tout avec des vies illimitées. On déplorera quand même que le classement ne soit pas mis en ligne. Malgré le manque de multi online, vous pourrez tout de même inviter un ami en coop locale, mais encore une fois, se sera réservé aux joueurs sur Nintendo Switch classique car la partie est jouée sur le même écran. Le jeu est entièrement traduit en français ce qui est rare sur des Shoot ’em up, même si l’intérêt en est limité, puisqu’il n’y a pas beaucoup de textes sauf dans les menus.

Missile Dancer est disponible depuis le 21 janvier 2021 sur l’Eshop de la Nintendo Switch pour 9,99 € et prendra 53MB sur votre Nintendo Switch.