Une version physique 2 en 1 pour Subnautica sur Nintendo Switch ?

Nous avons appris il y a quelque temps que Subnautica et Subnautica : Below Zero arrivaient tous les deux sur Nintendo Switch. Ce que nous ne savions pas à l’époque, c’est que les deux seront inclus dans un seul bundle.

D’après une annonce sur le site de Best Buy, les joueurs Switch pourront acheter Subnautica + Subnautica : Below Zero ensemble. Le prix de ce titre est de 60 dollars, ce qui signifie que chaque jeu serait vendu 30 dollars. Ceux qui souhaitent acheter un seul de deux jeux devraient pouvoir le faire sur la boutique en ligne.

Dans Subnautica, les joueurs découvrent les profondeurs d’un vaste monde aquatique extraterrestre. Pour en élucider les mystères, ils devront trouver des ressources, bâtir des structures sous-marines et survivre parmi les espèces sauvages. Les explorateurs à la recherche du grand frisson pourront tenter de survivre dans les biomes glacés de la planète 4546B dans Subnautica: Below Zero. Les joueurs Nintendo Switch pourront plonger dans les mondes de Subnautica et de Subnautica : Below Zero en 2021.