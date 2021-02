Subnautica : Lancement de Below Zero le 14 mai 2021 sur Nintendo Switch

Subnautica: Below Zero

Le jeu sera disponible sur PC et Mac via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch ; Un coffret physique Switch inclura Subnautica, porté pour la première fois sur la console Nintendo.

San Francisco, le jeudi 25 février 2021 – Aujourd’hui, le studio de développement et de distribution indépendant Unknown Worlds Entertainment a annoncé que Subnautica : Below Zero sera disponible le 14 Mai 2021 sur PC et Mac via STEAM et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch à la fois en version physique et en version dématérialisée. Unknown Worlds Entertainment a également conclus un partenariat avec BANDAI NAMCO Entertainment Inc. afin de distribuer les versions physiques sur le continent Américain, en EMEA et au Japon.

Subnautica : Below Zero, suite directe du jeu à succès Subnautica, invite les joueurs à explorer les eaux hostiles sous la surface glacée de la planète 4546B. Ce monde extraterrestre peuplé de créatures et de merveilles aquatiques mystérieuses poussera les joueurs dans leurs retranchements, et les fera se demander jusqu’où ils sont prêts à aller pour survivre. Avec une toute nouvelle histoire, un nouveau monde ouvert qui n’attend que d’être exploré, de nouvelles technologies à fabriquer et de dangereux mystères à découvrir, Subnautica : Below Zero promet une aventure hors du commun.

Depuis sa sortie en 2018, Subnautica a su captiver à la fois la presse et le public grâce à son immense monde ouvert et son gameplay des plus immersifs, raflant au passage de nombreuses nominations et récompenses.

Pour la première fois, Subnautica sera disponible sur Nintendo Switch dès le 14 Mai grâce à un coffret physique proposant Subnautica ainsi que Subnautica : Below Zero.

« Subnautica : Below Zero a été réalisé grâce aux retours de la communauté pendant une période d’Early Access. Nous sommes très heureux de pouvoir désormais vous offrir une suite à part entière à Subnautica » déclare Ted Gill, Président de Unknown Worlds. « Après deux ans de travail fondé sur le retour des joueurs, apportant du contenu et des fonctionnalités nouvelles, nous avons hâte de revoir les joueurs arpenter les profondeurs de la planète 4546B, et d’y trouver une toute nouvelle expérience pour PC et consoles. »