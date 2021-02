Japon : Un analyste affirme que Nintendo a pratiquement éradiqué la PlayStation

Si vous suivez les classements des ventes de Famitsu publiés chaque jeudi sur le site, vous saurez que Nintendo a dominé au pays du soleil levant en 2020.

Selon l’analyste Hideki Yasuda de l’Ace Research Institute, quatre-vingt-dix-neuf pour cent de toutes les ventes de jeux vidéo en 2021 au Japon ont été réalisées grâce sur Nintendo Switch et on peut lire que “Nintendo a pratiquement éradiqué la PlayStation. C’est regrettable, mais comme je l’ai déjà souligné, le déclin de la marque PlayStation au Japon est devenu un fait bien connu”.

https://t.co/MK9py3u0TJ

According to this article,

Hideki Yasuda, Senior Analyst, Ace Research Institute, Inc.

said “Nintendo has practically eradicated PlayStation” from Japanese market.

In fact,a certain chart show that 99% of TV game sales of 2021in Japanese is switch. pic.twitter.com/Taayv5y413

— <レイフォース> (@rayforcegame) February 3, 2021