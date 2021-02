Top des ventes de la semaine au Japon: La Nintendo Switch comme toujours

Voici le classement des ventes physiques au Japon pour la semaine du 25 au 31 janvier.

La cinquième semaine est assez calme, un seul d’entre eux a réussi à se hisser dans le Top 10 : Disgaea 6 : Defiance of Destiny. Il a pris un bien meilleur départ que le précédent avec plus de 39 000 exemplaire vendus au lancement. En comparaison, la précédente sortie (Disgaea 5) ne s’est vendue qu’à 22 872 exemplaires au lancement, et 34 429 LTD. En d’autres termes, la version Nintendo Switch de Disgaea 6 : Defiance of Destiny s’est vendue plus que son prédécesseur pendant la semaine de lancement, et les deux versions combinées se sont vendues plus que Disgaea 5 au total. C’est un assez bon résultat pour Nippon Ichi Software, qui a réussi à profiter du Nintendo Switch pour inverser la tendance à la baisse de la série. Disgaea 6 est encore loin de l’apogée de la série (97 456 unités au lancement pour Disagaea 2 sur PlayStation 2), mais c’est un pas dans la bonne direction.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 79.362 / 1.789.756 (-14%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 42.124 / 2.316.011 (+15%)

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 25.151 / 6.606.006 (-8%)

04./00. [NSW] Disgaea 6: Defiance of Destiny <SLG> (Nippon Ichi Software) {2021.01.28} (¥7.200) – 23.551 / NEW

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 17.503 / 3.638.441 (-9%)

06./00. [PS4] Disgaea 6: Defiance of Destiny <SLG> (Nippon Ichi Software) {2021.01.28} (¥7.200) – 15.761 / NEW

07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.220 / 4.133.863 (-16%)

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.546 / 1.797.233 (-11%)

09./07. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 10.411 / 623.205 (-9%)

10./08. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 9.514 / 3.762.719 (+1%)

Cette semaine encore, la Nintendo Switch est en feu. Les ventes ont en fait augmenté cette semaine, avec 114 170 exemplaires (contre 110 811 exemplaires la semaine dernière), malgré l’absence de sorties importantes. En comparaison, la Nintendo Switch ne s’est vendue “qu’à” 75 922 exemplaires l’année dernière au cours de la même semaine : l’augmentation est tout sauf négligeable. Jusqu’à présent, la console se porte très bien en 2021, avec pas moins de 875 389 exemplaires vendus. Elle pourrait très bien atteindre son 1er million en 2021 dès la semaine prochaine !