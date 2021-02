Résumé complet du Nintendo Direct du 17 février (Splatoon 3, Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush, etc)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Fall Guys: Ultimate Knockout et la nouvelle combattante de Super Smash Bros. Ultimate font partie des nombreuses annonces faites lors de ce nouveau Nintendo Direct

17 février 2021 – Au cours de ce dernier Nintendo Direct, Nintendo a présenté plus de 30 jeux à venir sur les consoles de la gamme Nintendo Switch, dont beaucoup seront disponibles d’ici cet été ! La présentation de 45 minutes s’est ponctuée sur l’annonce de Splatoon 3, un nouvel épisode de la série à venir en 2022 sur Nintendo Switch.

L’une des autres annonces majeures de ce Nintendo Direct a été l’arrivée de Pyra/Mythra du jeu Xenoblade Chronicles 2 en tant que quatrième nouvelle combattante à rejoindre le casting de Super Smash Bros. Ultimate sur les six qu’inclura le Fighters Pass Vol. 2. Parmi les autres annonces faites concernant les jeux à venir sur Nintendo Switch figurent The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui inclut de nouvelles options de commandes ; Mario Golf: Super Rush, le nouvel épisode de la série Mario Golf qui propose de nouveaux modes de jeux et types de commandes, ainsi que Miitopia, le jeu d’aventure peuplé de personnages Mii créés par les joueurs.

Ce Nintendo Direct riche en révélations a aussi présenté TRIANGLE STRATEGY (titre provisoire), un nouveau jeu de rôle tactique signé SQUARE ENIX ; Fall Guys: Ultimate Knockout, qui mettra les joueurs au défi de s’emparer de la couronne finale ; Star Wars: Hunters, un free-to-play multijoueur en ligne qui se déroule entre les événements de Star Wars™: Le Retour du Jedi et ceux de Star Wars™: Le Réveil de la Force ; World’s End Club, des créateurs de la série Danganronpa ; Fall Guys: Ultimate Knockout, qui arrivera cet été sur Nintendo Switch ; DC Super Hero Girls: Teen Power, un jeu d’action basé sur la série télévisée animée ; ainsi qu’une édition physique du jeu à succès Hades.

Retrouvez un résumé des temps forts de la présentation :

Splatoon 3 : ce nouvel épisode de la série Splatoon vous invite à quitter Chromapolis pour découvrir une nouvelle région, la Contrée Clabousse, au centre de laquelle se trouve une nouvelle ville où les Inklings et Octalings férus de combat pourront se réunir : Cité-Clabousse, aussi appelée « la ville du chaos ». Splatoon 3 apporte plusieurs nouveaux éléments à la série de jeux de tir et d’action, tels que de nouvelles armes (dont un arc), de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles techniques de déplacement qui ne manqueront pas de pimenter les guerres de territoire à 4 contre 4 qui préparent leur grand retour. Plus d’informations sur cette suite à part entière à venir en 2022 sur Nintendo Switch seront révélées prochainement.

Pyra et Mythra rejoignent Super Smash Bros. Ultimate : originellement apparues dans Xenoblade Chronicles 2, incarnant les deux personnalités de l’alliée principale de Rex, le héros du jeu, Pyra et Mythra s’éveillent à nouveau en mars pour rejoindre le casting de Super Smash Bros. Ultimate*. Pyra et Mythra intègrent le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate qui inclut déjà Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de la série FINAL FANTASY VII, ainsi que deux autres combattants encore non dévoilés. Plus d’informations sur les techniques de cette nouvelle combattante ainsi que sa date de sortie seront révélées prochainement.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD : originellement sorti en 2011 sur Wii et contant l’histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux de la série ainsi que la création de l’épée de légende, The Legend of Zelda: Skyward Sword arrive sur Nintendo Switch avec des commandes plus intuitives et dans une version plus fluide et aux graphismes améliorés. Cette version améliorée du jeu proposant une expérience à 60 images par seconde permet aussi de choisir entre deux types de commandes : les commandes par mouvements pour jouer avec les manettes Joy-Con comme dans le jeu original, et de nouvelles commandes par boutons pour pouvoir jouer avec une manette Nintendo Switch Pro, en mode portable ou sur Nintendo Switch Lite. Deux manettes Joy-Con exclusives, le Joy-Con droit portant les couleurs de l’épée de légende et le Joy-Con gauche celles du bouclier d’Hylia, seront aussi disponibles à la sortie du jeu sur Nintendo Switch, le 16 juillet. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

Mario Golf: Super Rush : prenez le départ dans le nouvel épisode de la série Mario Golf, à venir cette année sur Nintendo Switch. Mario Golf: Super Rush invite à jouer au golf avec des personnages connus du royaume Champignon sur une multitude de parcours à la beauté naturelle. Mario Golf: Super Rush propose plusieurs modes multijoueur en local** et en ligne***, dont le mode speed golf où tous les joueurs jouent en même temps et font la course à travers le parcours. Le jeu propose également un mode histoire où, sous les traits d’un Mii, les joueurs auront l’occasion d’interagir avec les habitants du royaume Champignon, participer à des matches de golf et gagner des points d’expérience pour améliorer leurs statistiques. Il est aussi possible d’utiliser les commandes par mouvements en tenant le Joy-Con comme un club de golf. Le jeu arrivera le 25 juin et peut d’ores et déjà être précommandé sur le Nintendo eShop !

Project TRIANGLE STRATEGY (titre provisoire) : dans ce jeu qui poursuit la lignée des grands jeux de rôle tactiques réalisés par SQUARE-ENIX, les batailles prennent place sur des terrains disposant de plusieurs niveaux d’élévation. La portée d’un personnage étant définie par sa position et l’arme dont il est équipé, il sera donc crucial de bien étudier la situation avant d’agir. De plus, les décisions prises auront une influence sur le déroulement du scénario et sur les alliés qui se rallieront à votre cause. Project TRIANGLE STRATEGY (titre provisoire) sortira en exclusivité sur Nintendo Switch en 2022. Une démo gratuite du jeu sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch dans la journée.

Fall Guys: Ultimate Knockout : soyez le dernier concurrent en lice dans ce party-game massivement multijoueur où jusque 60 joueurs*** doivent courir, sauter et se bousculer pour tenter de décrocher la victoire** ! Plongez au cœur d’une série de défis complètement ridicules et de parcours d’obstacles gentiment déjantés, où d’innombrables participants en ligne se livrent une lutte acharnée dans l’espoir de se qualifier pour la prochaine manche des hostilités, et passez à la volée d’un chacun-pour-soi explosif à des défis en coop, où l’équipe perdante est éliminée sans aucune pitié ! Serez-vous de taille à vous emparer de la couronne ? Fall Guys: Ultimate Knockout arrive cet été sur Nintendo Switch.

Star Wars: Hunters™ est un jeu multijoueur en équipes en ligne qui propose une expérience exaltante dans la galaxie. Composez une escouade de personnages Star Wars™ uniques ou entièrement inédits, allant des infâmes Chasseurs de prime aux héros de La Rébellion en passant par les Stormtroopers Impériaux, et affrontez vos adversaires dans des arènes inspirées des plus célèbres environnements de Star Wars™. Star Wars: Hunters, est un free-to-play qui se déroule entre Star Wars™: Le Retour du Jedi et Star Wars™: Le Réveil de la Force, à venir en 2021 sur Nintendo Switch.

MONSTER HUNTER RISE : les quêtes Calamité, l’une des nouveautés de MONSTER HUNTER RISE, demandent aux chasseurs d’unir leurs forces pour défendre le village Kamura face à des hordes de monstres enragés. Les joueurs souhaitant s’immerger pleinement dans l’expérience MONSTER HUNTER RISE peuvent faire l’acquisition de la console Nintendo Switch édition MONSTER HUNTER RISE qui inclut un code de téléchargement pour MONSTER HUNTER RISE, le DLC « Kit deluxe » ainsi que du contenu bonus. Ce pack sera disponible en parallèle du lancement du jeu le 26 mars. La manette Nintendo Switch Pro édition MONSTER HUNTER RISE dont le motif est inspiré du Magnamalo, le monstre phare du jeu, sera également disponible à cette même date.

Miitopia : embarquez pour une quête hilarante avec vos amis, votre famille, en résumé avec qui vous voulez et affrontez le terrifiant avatar du mal voleur de visages. Dans Miitopia, une aventure personnalisable sur Nintendo Switch, vous pouvez créer et personnaliser des Mii de qui vous voulez et leur assigner des rôles et des personnalités dans une aventure fantastique haute en couleur. Grâce aux nouvelles options de personnalisation qui permettent maintenant d’ajouter du maquillage et des perruques, vous pouvez maintenant rendre vos Mii plus fabuleux que jamais ! Vous pouvez aussi avoir un cheval comme allié qui vous donnera un coup de patte en combat une fois que vous serez assez proches. Qui allez-vous choisir pour combattre à vos côtés… et qui jouera le rôle du terrifiant avatar du mal ? Décidez-le dans Miitopia, disponible le 21 mai sur Nintendo Switch. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

Knockout City : formez une équipe, affrontez des Bandes rivales dans Knockout City™ et réglez vos comptes dans des combats de ballon prisonnier épiques. Lancez, attrapez, passez, évitez et écrasez le monde du ballon prisonnier de votre domination ! Knockout City arrivera sur Nintendo Switch le 21 mai.

DC Super Hero Girls: Teen Power : dans ce jeu basé sur la série à succès de Cartoon Network, incarnez le rôle de plusieurs adolescentes super-héroïnes classiques de DC telles que Batgirl, Supergirl et Wonder Woman et tentez de surmonter les épreuves de la vie lycéenne tout en sauvant la ville. Chacune de ces super-héroïnes dispose de capacités spéciales uniques à utiliser en combat, telles que des gadgets ou la possibilité de voler. Et lorsque votre héroïne retrouve son identité d’adolescente, profitez-en alors pour explorer Metropolis, prendre des selfies à partager sur Superstapost, le réseau social du jeu, ou bien encore aider à reconstruire un quartier de la ville. DC Super Hero Girls: Teen Power s’élancera le 4 juin sur Nintendo Switch. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

Famicom Detective Club: The Missing Heir / Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind : ces deux titres tirés des archives de Nintendo arrivent pour la première fois en Europe, traduits en anglais et remis au goût du jour sur Nintendo Switch.**** Préparez-vous à vivre des aventures pleines de suspense, de drames et de rebondissements. Dévoilez une vérité mortelle dans Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, disponibles sous forme de pack le 14 mai sur Nintendo Switch, également disponible à la précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale : Chargez les Canons à jus et préparez-vous à livrer bataille Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, le plus déjanté des jeux de tir ! Rassemblez jusqu’à trois amis pour vous amuser dans le Parc Linotte ou plongez dans le mode « À la conquête du gazon » pour des parties multijoueur à 8 contre 8 endiablées. Préparez-vous à envoyer du bois en solo ou en multijoueur en ligne** dans le dernier conflit zombotanique qui vous fera voyager entre Neighborville et ses alentours. Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale prendra racine le 19 mars sur Nintendo Switch et peut être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Apex Legends : ce battle royale***** free-to-play propose un casting grandissant de combattants nommés Légendes, des combats stratégiques, du jeu cross-platform et bien plus. Pour célébrer cette arrivée légendaire, tous les joueurs sur Nintendo Switch recevront une apparence légendaire pour Pathfinder et 30 niveaux gratuits pour le Passe de combat de la Saison 8 : Chaos. De plus, durant les deux premières semaines après le lancement il sera possible de gagner le double d’XP en jouant sur Nintendo Switch. Combattez pour la gloire et la fortune avec l’arrivée d’Apex Legends le 9 mars sur Nintendo Switch.

Legend of Mana : le grand classique du jeu de rôles signé SQUARE ENIX arrive en Europe dans une version enrichie de graphismes remastérisés en HD, d’une bande-son arrangée et de nouvelles fonctionnalités. Découvrez l’histoire intemporelle de Legend of Mana à son arrivée le 24 juin sur Nintendo Switch.

Outer Wilds : ce titre acclamé par la critique et récompensé par de nombreux prix vous plonge dans la peau de la nouvelle recrue de Outer Wilds Ventures, un récent programme spatial qui enquête sur un étrange système solaire en évolution permanente. Aux commandes de votre vaisseau, explorez des planètes regorgeant de secrets laissés par une ancienne civilisation avancée dans des lieux évoluant avec le passage du temps. Trouvez et rassemblez les pièces de ce gigantesque mystère avant la fin de la boucle temporelle lorsque Outer Wilds arrivera sur Nintendo Switch cet été.

SAMURAI WARRIORS 5 : proposant des personnages munis d’un nouveau design et d’une patte artistique colorée et toute en style, SAMURAI WARRIORS 5 plonge dans l’histoire de la période Sengoku pour proposer un récit centré sur Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Le jeu se taillera une place sur Nintendo Switch cet été.

World’s End Club : les créateurs des séries cultes Danganronpa et Zero Escape vous invitent à vous battre… pour votre survie ! Vous et les 11 autres membres de votre groupe, le « Club des battants », allez embarquer pour un voyage captivant à travers le Japon et découvrir une aventure mêlant action à défilement horizontal et narration pleine de suspens. Sur votre chemin pour rentrer à Tokyo, vous alternerez entre les phases en solo et en groupe pour triompher des défis et des monstres qui se dresseront face à vous. World’s End Club sera disponible le 28 mai sur Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons + 35 ans de Super Mario Bros. : des objets en hommage aux 35 ans de Super Mario Bros. arrivent dans Animal Crossing: New Horizons******. Des objets familiers tels que le super champignon et le bloc ? pourront être commandés en tant que meubles en jeu et utilisés comme il vous plaît pour décorer votre île, et vous pourrez aussi placer des tuyaux de téléportation pour traverser votre île en un clin d’œil ! Une fois la mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons du 25 février installée, les objets Super Mario Bros. seront disponibles à partir du 1er mars.

Hyrule Warriors L’Ère du Fléau : poursuivez le combat pour sauver Hyrule grâce aux deux vagues de contenu additionnel proposées par le Pass d’extension d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, qui inclura de nouveaux personnages jouables, de nouveaux stages ainsi que d’autres ajouts. La première vague de contenus arrivera en juin et la seconde en novembre, et toutes deux seront disponibles dès leur sortie via le Pass d’extension disponible à 19.99 € sur le Nintendo eShop, qui inclut également une tenue et une arme bonus pour Link en guise de bonus d’achat, et disponibles à partir du 28 mai.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection : incarnez le brave chevalier Arthur et utilisez vos armes, sorts et techniques pour combattre les monstres qui hantent le terrifiant royaume des démons. Le multijoueur local fait aussi son arrivée dans la série et permet à un deuxième joueur de venir en aide à Arthur en incarnant au choix : Merlinou qui peut le protéger, Lancelux qui peut le transporter ou Percivouille qui peut bâtir des ponts. Ghosts ‘n Goblins Resurrection sera disponible le 25 février sur Nintendo Switch, et peut être précommandé dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Capcom Arcade Stadium : des douzaines de classique de l’arcade signés Capcom arrivent sur Nintendo Switch via Capcom Arcade Stadium. Revivez l’enchantement de cette époque grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles et découvrez vos titres préférés sous un nouveau jour grâce aux options de retour en arrière et d’ajustement de vitesse et de difficulté. Obtenez 1943 – The Battle of Midway gratuitement, et achetez des packs de jeux ou Ghosts ‘n Goblins, disponible séparément, pour agrandir votre collection. Ghosts ‘n Goblins sera d’ailleurs disponible gratuitement dans Capcom Arcade Stadium jusqu’au 25 février, date de sortie de Ghosts ‘n Goblins Resurrection, après quoi le titre intègrera le « Capcom Arcade Stadium all-in pack ». Étanchez votre soif de nostalgie, en solo ou en coop locale, avec Capcom Arcade Stadium disponible sur Nintendo Switch dans la journée.

No More Heroes 3 : incarnez Travis Touchdown, le célèbre assassin au Beam Katana et hissez-vous en tête du classement d’un tournoi intergalactique pour sauver le monde où il devra… affronter des extraterrestres ?! Mais heureusement, grâce à une nouvelle version améliorée du Death Glove, vous allez avoir accès à de nombreuses techniques mortelles que vous pouvez personnaliser et améliorer avant chaque confrontation. No More Heroes 3 atterrira le 27 août sur Nintendo Switch.

Neon White : est un jeu d’action rapide en vue subjective dans lequel il faut éliminer des démons au paradis. Les joueurs y incarnent White, un assassin sélectionné en enfer qui doit affronter d’autres tueurs de démons pour espérer pouvoir rester au paradis. Cependant, les autres assassins lui semblent familiers… les aurais-t-il déjà rencontrés dans une vie passée ? Neon White, développé par le créateur de Donut County, arrivera sur Nintendo Switch à l’hiver 2021.

BRAVELY DEFAULT II : sauvez les Cristaux et le continent d’Excillant avec l’aide de quatre nouveaux héros de la lumière ! Une dernière bande-annonce, disponible en suivant ce lien BRAVELY DEFAULT II – Bande-annonce finale (Nintendo Switch), a été réalisée avant la sortie du jeu le 26 février sur Nintendo Switch. Une nouvelle démo permettant d’essayer BRAVELY DEFAULT II gratuitement est aussi disponible sur le Nintendo eShop.

Tales from the Borderlands : retournez sur l’impitoyable planète de Pandore avec Tales from the Borderlands. La version Nintendo Switch inclut les cinq épisodes de ce jeu bourré d’humour et de personnages à la Borderlands. Les gangsters, les seigneurs bandits et les Chasseurs de l’Arche ne sont que quelques-uns des obstacles qui vous attendent dans cette aventure narrative où chaque choix peut compter et qui débutera le 24 mars.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse : le jeu d’action signé Aspyr fait son retour et vous invite à constituer votre propre horde de zombies et prendre votre revanche sur une ville en transformant les humains en alliés morts-vivants. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse se grignotera une place sur Nintendo Switch le 16 mars. Le jeu peut déjà être précommandé sur le Nintendo eShop.

Hades : Hades, le jeu plusieurs fois élu Jeu de l’année sera disponible en version physique sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version inclut en bonus code de téléchargement pour la bande originale du jeu sur PC et un compendium des personnages de 32 pages entièrement en couleur et représentant la riche galerie de divinités, fantômes et monstres du jeu. Et n’oublions pas le jeu en lui-même, qui propose des douzaines d’heures pleines d’action couplées à une histoire captivante. La version physique d’Hades sera disponible le 19 mars.

NINJA GAIDEN: Master Collection : trois titres acclamés de la série de jeux d’action NINJA GAIDEN arrivent sur Nintendo Switch dans NINJA GAIDEN: Master Collection. Incarnez le ninja de légende Ryu Hayabusa et maniez un arsenal d’armes mortelles, chacune offrant un style de jeu et un éventail de techniques mortelles différents ainsi que les ninjutsu pour éliminer vos ennemis. NINJA GAIDEN: Master Collection arrivera sur Nintendo Switch le 10 juin.

SaGa Frontier Remastered : huit protagonistes, huit récits captivants. SaGa Frontier, le classique du jeu de rôle qui vous invitait à explorer un monde de science-fiction dans la peau de l’un des différents protagonistes aux buts et ambitions uniques, revient aujourd’hui dans une version remastérisée que vous ne voudrez pas manquer et qui ajoute un nouveau protagoniste ainsi que de nouvelles scènes. SaGa Frontier Remastered arrivera sur Nintendo Switch le 15 avril.

* Le jeu complet (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser les DLC.

** Des accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*** Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

**** Remarque : les deux jeux proposent uniquement des voix en japonais et des textes en anglais.

***** Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Ce jeu est téléchargeable gratuitement et propose des achats optionnels intégrés.

****** Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises.