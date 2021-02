Grezzo en charge de Miitopia sur Nintendo Switch

Si Grezzo vous dit quelque chose, c’est normal, ils sont derrière le portage de Luigi’s Mansion sur 3DS, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, mais aussi des jeux inédits comme The Legend of Zelda : Tri Force Heroes ou encore le très bon Ever Oasis.

On apprend ce matin que c’est ce studio qui est en charge de la version Nintendo Switch de Miitopia, une bonne nouvelle donc, aux vues de la qualités des jeux produits par l’équipe.