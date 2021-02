Le jeu de plateforme 2D rogue-lite Astral Ascent annonce sa campagne Kickstarter pour un lancement futur sur PC et consoles

Les fans de Rogue-lite pourront explorer des mondes fantastiques faits-mains, en solo ou avec un ami.

Angoulême, France. – 23 février 2021 – Hibernian Workshop, le studio derrière Dark Devotion, a annoncé aujourd’hui sa prochaine campagne Kickstarter pour Astral Ascent, une aventure sous forme d’un jeu de plateforme en 2D rogue-lite sur PC et consoles.

Le studio français a révélé un trailer d’annonce qui offre un aperçu d’un univers riche qui amènera les joueurs à vivre des combats intenses contre des boss impressionnants. Une démo gratuite sera disponible dans les prochaines semaines pour permettre aux joueurs de découvrir et d’expérimenter la fluidité unique et le gameplay riche de ce titre prometteur.

Le kickstarter d’Astral Ascent sera lancé le 29 mars.

Astral Ascent vous propose de découvir un vaste et magnifique monde de fantaisie moderne en pixel art fait à la main, à explorer en solo ou avec un ami en mode coop locale. Choisissez votre héros parmi quatre personnages jouables, débloquez des dizaines de sorts uniques qui peuvent être améliorés en utilisant des modificateurs aux possibilités infinies pour mettre en place votre style de jeu personnalisé, et expérimentez l’une des multiples façons d’affronter les ennemis !

Explorez Le Jardin, une prison astrale gardée par 12 boss mystiques puissants: les Zodiacs. Défiez ces guerriers expérimentés et singuliers et affrontez-les dans des combats frénétiques tout en découvrant quatre mondes uniques aux paysages magnifiques. Rencontrez des alliés fidèles qui vous aideront à aller au bout de l’histoire dans une expérience rogue-lite créée dans un style d’animation image par image. La rejouabilité est la clé pour explorer cet univers et ses personnages, et découvrir ses secrets à chaque nouvelle partie.

De plus, les fans de pixel art seront ravis de faire connaissance avec une histoire profonde et intrigante fondée sur de belles illustrations, des animations époustouflantes et des personnages mémorables. Voyagez dans Le Jardin, rencontrez de nouveaux amis et découvrez les mystères derrière les Zodiacs.

Le talentueux compositeur de musiques de jeu Dale North (Wizard of Legends, Marble Knights) a créé des mélodies fantastiques et aériennes pour Astral Ascent, faisant du voyage à travers les différents environnements une expérience magique et organique qui rendra l’aventure encore plus mystérieuse et immersive.

Vous pouvez ajouter Astral Ascent à votre liste de souhaits Steam ici, et suivre la campagne Kickstarter ici.