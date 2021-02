MWMi dévoile Stonefly, le nouveau jeu du studio à l’origine de Creature in The Well

Embarquez pour une aventure de découverte de soi dans le monde de Stonefly, le nouveau jeu d’action-aventure du studio Flight School et de MWM Interactive. Flight School revient après le jeu acclamé par la critique Creature in the Well, et va transporter les joueurs dans une aventure mêlant nature et mechas.

MONTRÉAL (26 février 2021) – Les développeurs de jeux indépendants de chez Flight School Studio, l’équipe à l’origine du succès de 2019, Creature in the Well, dévoilent leur tout nouveau jeu, Stonefly. C’est un jeu d’action-aventure calme et au rythme tranquille, dont la sortie est prévue pour l’été 2021. Stonefly emmène les joueurs dans une aventure robotique captivante à travers une forêt enchanteresse et dévoile une histoire réconfortante de découverte de soi et d’appartenance. Le jeu sera publié par MWM Interactive, une division de la société de divertissement Madison Wells, qui propose aux joueurs des jeux inventifs, artistiques et fascinants conçus par des développeurs indépendants du monde entier.

“Stonefly est une nouvelle étape passionnante pour notre petite équipe de développement. Nous avons conçu un jeu qui reflète le parcours d’Annika, qui a trouvé de l’assurance, en tant qu’inventeur qui se confronte à un monde inconnu“, a déclaré Bohdon Sayre, directeur de jeu chez Flight School Studio. “MWMi a été d’un soutien incroyable avec Creature in the Well, il était donc naturel de s’associer à nouveau pour Stonefly. Ils nous ont donné une liberté créative à chaque étape de ce projet ambitieux“.

Dans un monde fabriqué minutieusement à la main et inspiré par le design moderne du milieu du siècle et par la nature, Stonefly raconte l’histoire d‘Annika, une inventrice brillante mais naïve qui cherche à retrouver un héritage familial perdu. Dans le rôle d’Annika, les joueurs inventent et fabriquent des capacités pour leur propre mécha. Son voyage emmène les joueurs dans les profondeurs de la forêt, planant stratégiquement parmi une flore magnifique et une faune dangereuse lors de missions de récolte de matériaux. Au cours de ce périple, les joueurs affrontent des insectes affamés et rencontrent une série de personnages marquants qui aident Annika à trouver sa force intérieure et à accepter son héritage.

Retrouvez le trailer de gameplay de Stonefly ici :

“Flight School Studio crée des jeux qui captivent les joueurs, ce qui est clair si l’on considère à quel point les gens ont aimé Creature in the Well pour son gameplay satisfaisant et son approche unique des genres hack-and-slash et dungeon crawler“, a déclaré Ethan Stearns, vice-président exécutif de MWM Interactive. “Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec eux et de proposer Stonefly aux joueurs du monde entier. Le jeu offre aux joueurs une aventure divertissante dans un monde étonnant que Flight School Studio a méticuleusement conçu, et témoigne de la capacité de l’équipe à élever les jeux et les récits grâce à son incroyable talent artistique“.

Stonefly sera disponible cet été sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et sur Epic Games Store.