Pokémon dévoile les jeux Pokémon Diamant Etincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus

Londres, Royaume-Uni, le 26 février 2021. Aujourd’hui, lors d’une présentation vidéo Pokémon Presents, Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company, a dévoilé les jeux Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus, les nouveaux opus de la série de jeux vidéo à succès qui fête ses 25 ans cette année. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont prévus pour fin 2021, tandis que Légendes Pokémon : Arceus est attendu pour début 2022. Ces trois jeux seront disponibles exclusivement sur consoles Nintendo Switch™.

C’est en 2006 que les joueurs et joueuses ont découvert la région de Sinnoh pour la première fois, lors de la sortie de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sur Nintendo DS. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, fidèles remakes de ces deux jeux phares, leur permettront de repartir explorer la région. Quant au jeu Légendes Pokémon : Arceus, il leur fera découvrir la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant l’existence des concepts de Dresseurs et de Ligue Pokémon. Les joueurs et joueuses vivront une aventure inédite dans cette époque lointaine, avec pour objectif de créer le tout premier Pokédex de la région.

« De nombreux Dresseurs et Dresseuses ont capturé leurs premiers Pokémon en 1996, et ont ainsi démarré une aventure qui dure depuis maintenant 25 ans. À travers huit régions distinctes, presque tout autant de consoles différentes et un nombre incalculable de combats Pokémon, ils ont toujours cherché à se surpasser », a expliqué M. Ishihara. « Nous espérons que ces nouveaux jeux dans la région de Sinnoh permettront aux fans de tout âge de se forger de nouveaux souvenirs ».

De nouvelles informations concernant le très attendu New Pokémon Snap et des évènements spéciaux en jeu célébrant les 25 ans de Pokémon ont également été révélés.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Développés par ILCA, Inc. et réalisés par Junichi Masuda de GAME FREAK et Yuichi Ueda d’ILCA, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante donneront l’occasion aux fans de découvrir l’intrigue et les fonctionnalités de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un tout nouveau jour. Fidèlement restitués, les jeux originaux ont été brillamment optimisés pour les consoles Nintendo Switch. Les villes et les routes des jeux d’origine ont été reproduites avec le plus grand soin, et les joueurs et joueuses de longue date retrouveront ainsi des lieux familiers. Ces remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série, et offriront aux fans d’intenses combats Pokémon.

Avant de partir à l’aventure, les Dresseurs et Dresseuses devront choisir leur premier partenaire parmi les trois Pokémon suivants : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Ils pourront croiser sur leur chemin le Pokémon légendaire Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant, ou Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.

Tortipouss

Catégorie : Pokémon Minifeuille

Taille : 0,4 m

Poids : 10,2 kg

Type : Plante

Talent : Engrais

Ce Pokémon vit sur les rives des lacs. Il est doté d’une carapace en terre qui se durcit lorsqu’il s’abreuve, et les feuilles sur sa tête se flétrissent quand il a soif.

Ouisticram

Catégorie : Pokémon Chimpanzé

Taille : 0,5 m

Poids : 6,2 kg

Type : Feu

Talent : Brasier

Ce Pokémon escalade prestement les falaises escarpées et vit sur les sommets. La flamme sur son derrière est alimentée par un gaz produit à l’intérieur de son estomac. Même la pluie ne saurait l’éteindre.

Tiplouf

Catégorie : Pokémon Pingouin

Taille : 0,4 m

Poids : 5,2 kg

Type : Eau

Talent : Torrent

D’un tempérament fier, il déteste que des êtres humains lui offrent de la nourriture. C’est un nageur doué capable de plonger plus de dix minutes pour trouver à manger. Son duvet épais le protège du froid

Dialga

Catégorie : Pokémon Temps

Taille : 5,4 m

Poids : 683,0 kgT

Type : Acier/Dragon

Talent : Pression

Ce Pokémon capable de contrôler le temps est considéré comme une divinité à Sinnoh et apparaît dans les mythes de cette région. Selon une légende, le temps se serait mis en mouvement à la naissance de Dialga.

Palkia

Catégorie : Pokémon Espace

Taille : 4,2 m

Poids : 336,0 kg

Type : Eau/Dragon

Talent : Pression

Ce Pokémon capable de distordre l’espace est décrit comme une divinité dans les mythes de la région de Sinnoh. On dit que Palkia vit dans l’interstice entre deux dimensions parallèles.

Légendes Pokémon : Arceus

Explorer le monde tout en remplissant le Pokédex a toujours été un élément essentiel des jeux de la série principale Pokémon. Légendes Pokémon : Arceus a été conçu dans le but de proposer une expérience mêlant jeu de rôle et jeu d’action, une aventure inédite repoussant les limites de la série, tout en honorant le gameplay des opus précédents.

Au fil de leur exploration des divers milieux naturels du jeu, les joueurs et joueuses croiseront les nombreux Pokémon sauvages qui y ont élu domicile. Pour les attraper, il faudra d’abord étudier leur comportement, puis s’en approcher discrètement avant de lancer une Poké Ball. Il sera également possible de combattre aux côtés d’alliés Pokémon pour faciliter la capture, en lançant simplement une Poké Ball contenant l’un d’eux près d’un Pokémon sauvage. Cela déclenchera un combat sans aucune transition. Cette nouvelle approche de gameplay a pour but de proposer une expérience de jeu plus immersive.

Légendes Pokémon : Arceus fera découvrir aux joueurs et joueuses la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Ils parcourront cette contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné qui s’élève en son centre, dans le but de créer le premier Pokédex de la région.

Avant de partir à l’aventure, ils pourront faire de Brindibou, Héricendre ou Moustillon leur premier partenaire Pokémon. Ces derniers sont arrivés à Sinnoh aux côtés d’un Professeur Pokémon qui les a rencontrés lors de ses nombreuses recherches autour du monde.

Brindibou

Catégorie : Pokémon Plumefeuille

Taille : 0,3 m

Poids : 1,5 kg

Type : Plante/Vol

Ce Pokémon d’Alola emmagasine de l’énergie par photosynthèse la journée, et plane à la recherche de proies la nuit. Il s’en approche sans un bruit, puis leur assène de puissants coups de patte.

Héricendre

Catégorie : Pokémon Souris Feu

Taille : 0,5 m

Poids : 7,9 kg

Type : Feu

De nature timide, ce Pokémon de la région de Johto se roule en boule pour se protéger. Lorsqu’il est attaqué par surprise, les flammes sur son dos s’intensifient et il s’en sert pour riposter.

Moustillon

Catégorie : Pokémon Loutre

Taille : 0,5 m

Poids : 5,9 kg

Type : Eau

Moustillon est originaire de la région d’Unys. Il combat avec le coupillage de son ventre, qu’il utilise pour parer les assauts ennemis et immédiatement contre-attaquer. Il s’en sert aussi pour ouvrir les Baies très dures.

Arceus

Catégorie : Pokémon Alpha

Taille : 3,2 m

Poids : 320,0 kg

Type : Normal

On dit qu’il serait à l’origine de la création de ce monde.

New Pokémon Snap

Dans New Pokémon Snap, annoncé précédemment, les joueurs et joueuses exploreront la région de Lentis en tant que photographes en herbe. Ils mèneront une étude écologique des Pokémon dans leur milieu naturel, aux côtés du Professeur Miroir, expert reconnu de la région. Le jeu sera disponible le 30 avril 2021 sur consoles Nintendo Switch.

De nombreux Pokémon sauvages peuplent les îles de la région de Lentis, et l’environnement change radicalement d’une île à l’autre, offrant une diversité de milieux dans lesquels il est possible d’observer chez les Pokémon une variété de comportements et d’attitudes différentes. Il sera possible d’attirer leur attention en jouant des mélodies ou en se servant des délicieuses Pommes Tendres de Lentis. Les Orbes Lumina (mises au point par le Professeur Miroir) pourront quant à elles provoquer chez les Pokémon une réaction assez surprenante. L’appareil photo pourra aussi servir à repérer des Pokémon cachés ou à inspecter les environs, grâce à son analyseur intégré. Plus les joueurs et joueuses sillonneront un parcours, plus le niveau d’exploration de ce parcours augmentera, ce qui leur permettra de découvrir des comportements de Pokémon totalement nouveaux. Ils pourraient même tomber sur un Pokémon légendaire ou fabuleux.

Le score final d’une photo dépendra de la posture du Pokémon photographié, de sa taille dans l’image, de s’il est tourné vers l’objectif ou pas, ou encore de sa position dans le cadre. Chaque photo recevra ensuite une à quatre étoiles en fonction de la rareté du comportement observé. Les joueurs et joueuses devront ainsi prendre un maximum de photos dans le but de remplir leur collection de photographies Pokémon, appelée Photodex Pokémon.

Les clichés pris lors des explorations pourront également être sauvegardés dans un album distinct du Photodex. Après avoir terminé un parcours, et avant de sauvegarder les photos dans leur album personnel, les joueurs et joueuses pourront utiliser la fonction Photo Plus pour ajuster la luminosité, l’ouverture focale, ainsi que d’autres aspects de leurs clichés. Dans un menu dédié, ils pourront retoucher et personnaliser les photos sauvegardées en y ajoutant des autocollants, des cadres et des filtres.

New Pokémon Snap comporte aussi diverses fonctionnalités en ligne permettant à chacun et chacune de prendre part à des classements internationaux aux côtés de photographes Pokémon du monde entier.

Les évènements en jeu célébrant les 25 ans de Pokémon

Plusieurs évènements dédiés au 25e anniversaire de Pokémon se dérouleront dans divers jeux de la franchise. Artikodin, Électhor, Sulfura et Mewtwo apparaissent dans les Combats de Raid légendaires de Pokémon GO, dans le cadre d’un évènement sur le thème de la région de Kanto. Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, un raid Dynamax spécial mettant à l’honneur Pikachu Gigamax est en cours. Le Maître de Galar, Tarak, et son partenaire Dracaufeu seront de passage dans Pokémon Masters EX du 26 février au 18 mars. Enfin, une campagne spéciale permettra aux joueurs et joueuses de Pokémon Café Mix de recevoir 2 500 glands dorés s’ils se connectent en jeu entre le 26 février et le 1er mars.