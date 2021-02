Samurai Warriors 5 sortira le 27 juillet sur Nintendo Switch

Ce drame historique est de retour, accompagné de visuels retravaillés et d’une toute nouvelle histoire.

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force sont heureux d’offrir aux joueurs un drame historique épique avec le retour de l’une de leurs franchises les plus iconiques : SAMURAI WARRIORS 5. Le jeu propose une toute nouvelle expérience appuyée par un nouveau style visuel, ainsi qu’une histoire inédite. Cet électrifiant jeu à 1 contre 1000 est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (mais également PlayStation®5 grâce à la mise à niveau gratuite), Xbox (One et Series X|S grâce au smart delivery), Steam®, et est prévu pour une sortie le 27 juillet .

SAMURAI WARRIORS 5 se passe après la fin de la guerre Ōnin, durant l’ère Sengoku, et raconte l’histoire de deux des plus grands commandants militaires de cette période : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Cet opus inclut plusieurs périodes de cette terrible époque, à savoir les jeunes années de Nobunaga lorsqu’il était connu sous le surnom de “Fou d’Owari,” ainsi que la période de troubles et de bouleversements qui a mené à l’incident Honnō-ji.

L’entièreté des designs des personnages a été complètement retravaillée et réimaginée afin de correspondre à la période Sengoku. Au total, SAMURAI WARRIORS 5 propose 27 personnages jouables, nouveaux comme anciens. Le personnage original de Mitsuki, une ninja Kōga, a également été ajouté. D’autres nouveaux personnages seront annoncés plus tard.

De plus, de toutes nouvelles actions Musou ont été ajoutées à la série, avec de nouvelles attaques frénétiques fraichement repensées, élevant ainsi le niveau d’excitation que procure le combat contre des hordes de soldats ennemis. Toute cette action est sublimée par un style artistique dynamique ressemblant à de la peinture à l’encre japonaise. La série SAMURAI WARRIORS évolue donc de façon élégante afin de mettre à l’honneur l’ère Sengoku d’une manière étonnante tandis que les histoires de Nobunaga et de Mitsuhide se mêlent à l’écran.

KOEI TECMO Europe a également révélé que la série SAMURAI WARRIORS sera disponible en deux éditions spéciales, exclusivement disponibles sur le KOEI TECMO Europe Online Store. La Treasure Box de SAMURAI WARRIORS 5 inclut la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu présentant le nouveau style artistique de cet opus, et bien sûr une copie du jeu, tout ça dans une boîte collector. La Collector’s Edition du jeu comprend tout le contenu présent dans la Treasure Box, avec en plus un mini ensemble de supports en acrylique présentant les personnages clés de ce drame historique épique.