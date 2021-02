Panzer Dragoon II Zwei: Remake cette année sur Nintendo Switch

Après Panzer Dragoon: Remake l’année dernière, Panzer Dragoon II Zwei: Remake est annoncé pour cette année.

We’re planning to release Panzer Dragoon II Zwei: Remake this year. 😎 — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) February 26, 2021

Panzer Dragoon II Zwei (titre japonais : パンツァードラグーン ツヴァイ, « Pantsâ Doragûn Tsuvai »), second opus de la série Panzer Dragoon, sorti sur Saturn en 1996 en Europe et aux États-Unis (et plus précisément le 22 mars 1996 au Japon). Il a été développé par Team Andromeda et édité par Sega. Arrivé un an après le premier épisode, il fait partie de la génération de jeux qui exploitent au mieux les capacités de la console, après les tâtonnements du début. Aux côtés de Virtua Fighter 2 et de Sega Rally Championship, Panzer Dragoon Zwei représente selon certains joueurs l’âge d’or de la console.

Le jeu se déroule environ 20 ans avant le premier opus. Dans le petit village d’Elpis, Lundi Jean Jacques est un jeune garçon de 14 ans, qui vit au milieu d’un clan d’éleveurs de Coolias (les Coolias sont des animaux ressemblant à de gros chevaux, utilisés comme moyen de transport). Un jour, il découvre un bébé Coolia dont la gorge abrite une vive lueur verte, et qui a une paire d’ailes. C’est un Coolia mutant, et les règles du village ordonnent de tuer tout mutant, car il pourrait apporter le malheur. Mais Lundi cache le bébé Coolia dans sa hutte, sans le dire à personne, car il a reconnu en ce mutant Coolia les caractéristiques d’un Dragon naissant, et le prénomme Lagi. Pendant presque une année, Lundi assiste au développement très rapide de Lagi, qui a déjà atteint la taille d’un Coolia adulte, et qui a développé des ailes qui pourraient peut-être lui permettre de voler… Parallèlement, Shelcoof, un gigantesque vaisseau volant, est découvert par les forces impériales, flottant haut dans le ciel, quelque part entre le territoire Mecchania et le village d’Elpis. Immédiatement, les troupes impériales tentent d’intercepter le vaisseau, de toute évidence une relique de l’Ancien Âge. Alors que les troupes se rapprochaient, Shelcoof change brusquement de trajectoire, et se dirige vers le village d’Elpis à toute vitesse… Dans les collines près du village, Lundi tente de faire voler Lagi. Il y arrive pendant quelques secondes. C’est à ce moment-là que Shelcoof surgit dans le ciel, et anéanti Elpis avec un seul tir d’une arme surpuissante. Après l’explosion, Lagi tire soudain des rayons laser de sa bouche, les dirigeant contre Shelcoof, trop haut dans le ciel pour être atteint. Lundi se rend compte que Lagi est bel et bien devenu un Dragon, détenteur du feu sacré. Lundi vient d’assister à la destruction de son village, et fou de rage, décide de traquer Shelcoof, par delà les terres et les airs, monté sur le dos de Lagi qui semble lui aussi avoir ses comptes à régler avec le vaisseau volant. Lundi, dans sa traque, sera également confronté aux forces impériales, qui veulent non seulement intercepter Shelcoof, la Tour volante mais qui s’intéressent aussi beaucoup au Dragon. C’est ce qui est raconté au joueur lors de la cinématique d’introduction.