Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en mars 2021

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales from the Borderlands

Après un mois intéressant, c’est la folie de mars 2021 sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mars 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Dans un premeir temps, c’est els derniers jours pour avoir sur l’eShop: Super Mario 35, Super Mario 3D Collection et Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light. Après le 31 mars, c’est fini.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (16 mars)

Le super RPG revient ! Créé par l’auteur à succès R.A. Salvatore, Todd McFarlane, créateur de Spawn, et Ken Rolston, lead game designer d’Elder Scrolls IV : Oblivion, voici Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remasterisé avec des graphismes magnifiques et un gameplay affiné, Re-Reckoning propose du combat RPG intense et personnalisable dans un immense monde de jeu. Découvrez les secrets d’Amalur, de la cité animée de Rathir jusqu’aux immensités de Dalentarth en passant par les profondeurs sinistres des cavernes de Brigand Hall. Sauvez un monde déchiré par une guerre cruelle et contrôlez l’immortalité en tant que premier guerrier à échapper aux griffes de la mort.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (12 mars)

Achetez la version numérique et obtenez les skins Totalement chébrans pour Crash et Coco. Il est temps de découvrir une toute nouvelle aventure Crash Bandicoot™ bondissante ! Lancez-vous dans une épopée qui défie le temps et l’espace avec vos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy font à nouveau parler d’eux, en tentant de s’emparer non seulement de cet univers, mais de tout le multivers ! Crash et Coco sont là pour les arrêter, en rassemblant les quatre masques quantiques, et en changeant les règles de la réalité. Nouvelles compétences ? Oui. Plus de personnages jouables ? Tout à fait. Des dimensions alternatives ? Évidemment. Des boss ridicules ? Forcément. Une sauce fantastique ? Parfaite pour vos nuggets de jort. Eh, ça existe les jorts ? Pas dans cet univers !

Sea of Solitude: The Director’s Cut (4 mars)

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch sous le nom de The Director’s Cut. Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter. Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous.

Apex Legends (9 mars)

Dominez vos adversaires dans Apex Legends, un jeu de tir Battle Royale Free-to-Play* où des personnages légendaires aux capacités surpuissantes combattent ensemble aux confins de la Frontière pour la gloire et la fortune. Maîtrisez une équipe de Légendes en évolution constante avec une grande profondeur tactique et un ensemble d’innovations qui enrichissent votre expérience au sein d’un monde sauvage où tout peut arriver. Bienvenue dans la nouvelle évolution du Battle Royale.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (16 mars)

Devenez le boss des zombies. Donnez des fessées et prenez tous les cerveaux. Nous sommes en 1959, à Punchbowl en Pennsylvanie, une ville moderne modèle où il fait bon vivre. Montrez aux vivants que la loi et l’ordre ne font pas le poids face à un mort-vivant prêt à tout. Maggie, ton petit-ami est de retour et Punchbowl va en prendre pour son matricule !

Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale (19 mars)

Participez désormais à des missions hilarantes sur Nintendo Switch et terrassez des boss épiques dans le Bois Bizarre, au Mont Pentu et dans le Centre-ville de Neighborville pour gagner des médailles et débloquer des tenues scandaleusement géniales. Rassemblez jusqu’à trois amis pour vous amuser dans le Parc Linotte ou plongez dans le mode À la conquête du gazon pour des parties multijoueur 8c8 endiablées dans lesquelles vous devrez éliminer vos adversaires, lancer des bombes naines ou encore rebondir sur des tas de bave roses. Vous allez vous éclater comme jamais ! Emportez votre console partout où vous allez et préparez-vous à envoyer du bois en ligne et hors ligne dans le dernier conflit zombotanique qui vous fera voyager entre Neighborville et ses alentours !

Root Film (19 mars)

Root Film est un jeu d’aventure palpitant empruntant des éléments aux visual novels. Suivez l’histoire de Rintaro Yagumo, choisi pour réaliser le reboot de la série télévisée « Le mystère de Shimane », annulée pour une raison inconnue 10 ans auparavant. Mais un événement inattendu va très vite mettre un frein à son enthousiasme : un terrible meurtre se produit alors qu’il est en repérage des lieux de tournage. Suivez ce jeune homme et de nombreux autres personnages uniques et marquants au cœur de cette mystérieuse énigme. Jouez au détective grâce aux mécaniques d’investigation du jeu qui renouvellent et approfondissent le genre du visual novel, et tentez de découvrir ce qu’il s’est passé.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (26 mars)

Inspirés par les histoires de l’époque des pionniers de votre grand-père, faites vos bagages et quittez le tumulte de la ville pour profiter de la vie rurale d’Oliville. Vous aurez du pain sur la planche : au fil des ans, la nature a reconquis la ferme de votre grand-père. Il est donc temps de vous retrousser les manches et de reconstruire le rêve de votre grand-père. Très proche de votre ferme, Oliville est une ville portuaire située sur la côte de la péninsule. C’est peut-être une petite ville tranquille, mais elle abrite un éventail de personnages uniques. Et bien que les habitants se débrouillent bien dans ce lieu pittoresque, des touristes plus nombreux ne feraient pas de mal… La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

BALAN WONDERWORLD (26 mars)

Bienvenue à un inoubliable spectacle de son, lumière et action ! BALAN WONDERWORLD est un jeu d’action et de plateformes ayant pour cadre le théâtre de Balan. Sous la houlette de Balan, l’énigmatique maître de cérémonie, Léo et Emma utilisent les capacités spéciales d’une multitude de costumes somptueux alors qu’ils s’aventurent dans l’étrange monde imaginaire de Wonderworld, où les souvenirs fugaces du monde réel se mêlent à ce qui leur tient vraiment à cœur. Douze contes différents attendent nos vedettes, chacun avec ses particularités. Aux protagonistes donc d’explorer le moindre recoin de ces décors labyrinthiques regorgeant de secrets et de pièges, et d’atteindre le cœur de ces histoires émouvantes.

MONSTER HUNTER RISE (26 mars)

La région inspirée du Japon féodal qui entoure le village Kamura vous invite à explorer de riches écosystèmes et à combattre de nombreuses créatures toujours plus redoutables pour devenir le chasseur ultime. Un demi-siècle après la dernière Calamité, les chasseurs doivent faire face à une nouvelle menace terrifiante qui risque fort de plonger la région entière dans le chaos.

Bladed Fury (25 mars)

Partez à la recherche de la vérité… Des combats fluides : le style mêlant combos et hack’n’slash rend les combats plus palpitants et plus difficiles à maîtriser. Une histoire et un style uniques : Bladed Fury offre aux joueurs une expérience de jeu addictive avec sa musique et son style artistique traditionnels de Chine. Un mode Défi : un mode à débloquer qui mettra vos talents de combat et de survie au défi, comme son nom l’indique. Assurez-vous d’avoir mis au point vos combos avant de tenter le coup !

Kill It With Fire (4 mars)

L’araignée. L’ennemi juré de l’humanité, depuis l’aube des temps. En tant qu’agent exterminateur de Kill It With Fire, c’est à vous qu’il revient de l’affronter ! Rassemblez tout un arsenal pour traquer ce fléau à huit pattes dans un voyage à travers le temps, l’espace et les lotissements – enfin, pas forcément dans cet ordre. Pour vaincre les araignées, vous devrez exploiter leur point faible : leur crainte du FEU. Ou des armes à feu. Ou des explosions, des armes de jet, des trucs qui peuvent les écraser… en gros, tout ce qui vous passera sous la main. Mais rien n’est simple : il faut d’abord débusquer l’ennemi. Utilisez des technologies de pointe en matière de détection d’arachnide pour localiser précisément vos cibles parmi plusieurs centaines de cachettes potentielles, mettez-y le feu, puis écrasez l’araignée avec une poêle à frire quand elle cherchera à vous fausser compagnie. C’est le seul moyen d’être sûr de votre coup.

Tales from the Borderlands (24 mars)

La fameuse aventure narrative à choix multiples dans l’univers de Borderlands est disponible sur Nintendo Switch ! Situé entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3, Tales from the Borderlands suit l’histoire de deux narrateurs peu fiables et cupides, qui se retrouvent associés malgré eux pour une quête de grandeur. Vos choix façonneront cette histoire à votre image et vous mèneront à des dénouements inattendus, parfois hilarants, parfois larmoyants. Explorez la planète impitoyable de Pandore dans la peau de Rhys, un employé qui rêve de prendre la place de l’infâme Beau Jack à la tête de la société Hyperion, et de Fiona, une brillante arnaqueuse capable de se sortir de n’importe quelle situation grâce à son incroyable bagou. Lorsqu’un marché douteux tourne mal, Rhys et Fiona doivent s’allier à contrecœur pour récupérer leur dû et repousser les gangsters vicieux, les bandits cannibales et la faune terrifiante qui se mettront en travers de leur chemin. De quelle façon choisirez-vous de rendre sa gloire à Pandore ?

Tunche (2 mars)

Tunche est un jeu de beat’em up plein de charme et dessiné à la main, avec des éléments de roguelike, de la coop et une pincée de sorcellerie chamanique. Choisissez l’un des cinq personnages, maîtrisez leurs compétences et leurs capacités ultimes, battez des boss épiques et percez les secrets de la mystérieuse jungle amazonienne ! Le jeu est axé sur un système de combat à haut risque et à forte récompense, ainsi que sur une note de style. Choisissez le héros qui convient le mieux à votre style de jeu et commencez votre voyage à travers 4 mondes différents, chacun rempli d’ennemis uniques.

Harvest Moon: Un Monde à Cultiver (5 mars)

Gérez et faites grandir votre ferme tout en explorant un monde riche en aventures, en cultures variées et en liens à tisser dans Harvest Moon: Un Monde à Cultiver sur Nintendo Switch.

Hazel Sky (31 mars)

Envoyé sur une île loin de chez lui dans la ville volante de Gideon, Shane doit passer les épreuves et revenir en tant qu’ingénieur ou faire face au bannissement. Connectés par radio, Shane et son collègue apprenti ingénieur, Erin, nouent une amitié illicite. Une amitié qui changera la façon dont Shane voit le monde. Les épreuves sont le test ultime que chaque ingénieur doit passer avant de pouvoir endosser ce rôle. Pour Shane, les épreuves sont son destin, mais destin et désirs s’alignent rarement et, dans un monde partagé entre ingénieurs honorés et artistes vilipendés, Shane se retrouve tiraillé. Les épreuves, les événements de Gideon et une romance improbable racontent une histoire douce-amère d’amour, d’ambition et d’une société sur le point de changer.

Kaze and the Wild Masks (26 mars)

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Arkham Horror: Mother’s Embrace (23 mars)

Inspiré par la série primée de jeux de société, Arkham Horror: Mother’s Embrace est un jeu d’enquête avec combat au tour par tour, ayant pour toile de fond l’univers culte de H.P. Lovecraft. Plongez dans cette histoire originale imaginée par les scénaristes officiels de Fantasy Flight Interactive et explorez les légendes américaines des années 20. En 1926, une professeure d’astronomie est retrouvée morte dans son manoir et tout semble indiquer qu’elle a été la victime d’un meurtre monstrueux. Incarnez l’un des 12 protagonistes les plus célèbres de cette série, avec chacun leurs compétences, et assemblez votre équipe d’investigateurs pour tenter de résoudre cette sombre affaire. Trouvez des indices, menez des interrogatoires et progressez à travers neuf chapitres pour démêler le vrai du faux. Votre enquête vous mènera vers des lieux emblématiques de l’univers fantastique de H.P. Lovecraft, de l’université Miskatonic à l’asile psychiatrique d’Arkham en passant par le périlleux bayou. Au fur et à mesure de l’enquête, votre équipe devra faire face à des curiosités scientifiques, des créatures cauchemardesques et un sinistre culte, dont le plan machiavélique pourrait déclencher la fin du monde. À l’aide de nombreuses armes de mêlée et à distance, ainsi que de puissants objets et de sortilèges dévastateurs, terrassez vos adversaires en combat au tour par tour tout en vous efforçant de préserver votre Santé mentale. Tandis que vous affronterez des horreurs lovecraftiennes, vos investigateurs sombreront toujours plus loin vers la folie, leur niveau de Santé mentale sera affecté et les traumatismes subis influeront sur la suite de votre enquête. Ménagez votre Santé mentale et prenez les bonnes décisions… Les Grands Anciens préparent leur retour.

R.B.I. Baseball 21 (16 mars)

JOUEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ. Créez votre héritage et changez le jeu. Le monde de MLB vous attend dans R.B.I. Baseball 21. R.B.I. est une franchise de baseball intuitive et explosive qui permet à tout joueur de s’adonner immédiatement aux joies de ce sport. R.B.I. Baseball 21 propose de nouvelles fonctionnalités dont la création de joueurs, des commentaires action par action, l’heure de la journée et des améliorations visuelles extraordinaires. Lancez-vous à l’assaut du marbre, réalisez des home runs dévastateurs et guidez votre club jusqu’à un titre de la World Series dans R.B.I. Baseball 21.

Alchemist Simulator (11 mars)

Incarnez un étudiant novice en arts alchimiques, en reprenant l’atelier de votre célèbre parent. Allez-vous jamais correspondre à sa légende ? Relevez le défi de devenir l’alchimiste le plus célèbre de l’histoire ! Devenez un magicien puissant ! Grâce à Alchemist Simulator, vous pouvez ressentir le frisson d’excitation associé au monde des ingrédients magiques (œuf de dragon – que faire avec ?), Des sorts et de la découverte de recettes anciennes. Préparerez-vous une potion d’amour ou un poison ? Découvrez un monde incroyable rempli de recettes et d’ingrédients anciens et oubliés. Expérience. Soyez patient et avide de connaissances. Heureusement, vous n’êtes pas seul – votre mentor extraordinaire vous aidera à explorer les arcanes jusque-là inconnus de la connaissance et de l’art alchimiques ! Votre gloire éternelle, votre or et … votre connaissance sont en jeu !

Monster Jam Steel Titans 2 (2 mars)

Plus de Trucks ! Nouveaux mondes ! Jouez avec vos amis dans de nouveaux modes multijoueur en ligne ou en écran partagé ! Explorez 5 gigantesques mondes extérieurs et débloquez leurs secrets ! Choisissez parmi 38 Trucks officiels et améliorez-les au fil de votre carrière ! Participez à des compétitions dans les vrais stades et jouez dans différents modes pour devenir le champion ultime !

Gnosia (4 mars)

L’équipage d’un vaisseau spatial à la dérive est confronté à une menace mystérieuse et mortelle connue sous le nom de « Gnosia » et formule alors un plan désespéré pour sa survie. Les plus suspects des coéquipiers seront dorénavant mis en « cold sleep », un sommeil cryogénique, afin de sauver le vaisseau des « Gnosia ». Gnosia est un RPG de déduction et d’enquête dans un univers de science-fiction. Discutez avec une variété de personnages uniques, utilisez les informations recueillies pour déterminer qui, selon vous, est le « Gnosia », puis votez pour l’envoyer en « cold sleep ». Au fur et à mesure que vous progresserez, vos capacités s’amélioreront… tout comme celles de l’équipage. Plus le nombre de coéquipiers, de « Gnosia » et les divers « rôles » augmentent, plus il deviendra difficile de déterminer qui dit la vérité. Travaillez avec ou contre les autres pour assurer votre survie jusqu’à la fin.