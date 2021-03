Two Point Hospital: JUMBO Edition est disponible sur consoles !

Quel est le point commun entre un bâtiment gouvernemental secret et une gigantesque éco-cité ? Les deux peuvent être visitées dans Two Point Hospital: JUMBO Edition, disponible maintenant sur PlayStation® 4, Microsoft Xbox® One et Nintendo™ Switch !

Découvrez la puissance du JUMBO dans cette bande-annonce :

La très maousse JUMBO Edition contient le jeu de base, ses quatre extensions et deux packs d’objets pour un total de 27 hôpitaux, 189 maladies et une tonne d’éléments à disposer avec goût dans vos centres hospitaliers ! Les joueurs peuvent voyager dans de nouvelles zones du Two Point County et découvrir des espèces extraterrestres dans Rencontres du Troisième Type, ou encore accompagner le maire du comté dans son voyage vers le succès écologique dans En Pleine Nature .

Contenu de la JUMBO Edition :

Dans Bigfoot, la région des Montagnes Pointues et la célébrité locale Bartholomew F. Yeti exigent de meilleurs soins ! Mr Yeti a besoin de votre aide pour soigner les maladies typiques du coin comme le Dos Tourné, la Fièvre Bardique ou l’Aurore Ronfléale !

la région des Montagnes Pointues et la célébrité locale Bartholomew F. Yeti exigent de meilleurs soins ! Mr Yeti a besoin de votre aide pour soigner les maladies typiques du coin comme le Dos Tourné, la Fièvre Bardique ou l'Aurore Ronfléale ! Le climat doux de Pebberley Island n'est qu'une façade. La Jungle Ancestrale est dense et insaisissable et les Montagnes sans haut recèlent de défis corsés qui vous permettront peut-être de percer le mystère de la jeunesse éternelle.

n'est qu'une façade. La Jungle Ancestrale est dense et insaisissable et les Montagnes sans haut recèlent de défis corsés qui vous permettront peut-être de percer le mystère de la jeunesse éternelle. Rencontres du troisième type porte bien son nom : conspirations, laboratoires secrets et maladies d'un autre monde comme la Science-Friction et l'Absence d'Humanité s'y bousculent. Il serait même possible d'y croiser des extraterrestres !

porte bien son nom : conspirations, laboratoires secrets et maladies d'un autre monde comme la Science-Friction et l'Absence d'Humanité s'y bousculent. Il serait même possible d'y croiser des extraterrestres ! Pour les amateurs de nature qui aiment se mettre au vert, En Pleine Nature offre de nouvelles mécaniques de gameplay pour paver votre route vers le succès écologique absolu. Découvrez la première écocité du Two Point County, jardinez un peu et trouvez une manière de soigner de terribles maladies, comme le Névet et la Main Verte.

Remontez le temps avec une adorable collection de 26 objets rétro et vintages à disposer à loisir dans votre hôpital avec le Pack d’objets rétro ou laissez parler votre sensibilité artistique avec le Pack d’objets d’exposition. Toutes les informations sur les extensions et les packs d’objets sont disponibles ici.

Les versions physiques de Two Point Hospital: JUMBO Edition sur PlayStation 4 et Nintendo Switch sont disponibles sur www.twopointhospital.com. Les joueurs du monde entier peuvent retrouver la version numérique de ce bundle sur les boutiques en ligne de leur plateforme de prédilection. Les joueurs qui possèdent déjà Two Point Hospital sur consoles pourront faire l’acquisition du nouveau contenu sur les boutiques officielles de leurs machines respectives. La JUMBO Edition est également jouable sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 par le biais de la rétrocompatibilité.