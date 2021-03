Clash Force (Nintendo Switch) – Mini test

Si vous aimez Contra et que cela vous manque, voici Clash Force, un jeu presque similaire à Contra. Malheureusement le « presque » fera toute la différence entre Clash force et Contra. Édité par Ratalaika Games et développé par Spicy Gyro Games, ce jeu est une déclaration d’amour aux jeux d’action run-and-gun classiques 8 bits et aux dessins animés des années 80 ! Parviendrez-vous à sauver l’honneur ?

Histoire

Le méchant Crackman et ses sbires provoquent le chaos et seule Clash Force est à la hauteur pour arrêter ses plans diaboliques ! Guidez Voom, Scorpido ou Echid à travers des bases forestières, des déserts irrigués, des mines souterraines et finalement à la forteresse volante de Crackman où la bataille finale se déroulera ! Ici, nous ne sommes pas là pour faire une histoire, nous sommes là pour sauver le monde.

Jouabilité

Vous avez trois points de vie et un tir qui va tout droit et donc, il est impossible de tirer dans tous les sens. Vous pouvez sauter, tirer et ramasser des augmentations de puissance ou de la vie. En parlant d’augmentation de puissance, vous avez cinq augmentations de puissance d’arme, un pour récupérer des points de vie et un pour obtenir un bouclier qui permet de subir un coup sans perdre de vie et les autres augmentations de puissance. D’ailleurs, celles pour les armes permettent d’obtenir un tir différent ; double tir, double tir croisé, tir dans trois directions et tir dans cinq directions. Très utiles mais il est très facile de se faire toucher et nous revenons au tir de base qui tire tout droit, rendant le jeu beaucoup plus compliqué.

Les différents niveaux

Les niveaux se déroulent plus comme un jeu de plates-formes plutôt qu’une ligne droite où on dégomme tout. Nous verrons des binômes déserts, forêt et caverne qui changent le décor rendant le tout joli avec quelques éléments différents selon le binôme mais rien de vraiment intéressant. Nous retrouverons toujours les mêmes ennemis au point d’être sur-utilisés. La variété de méchants ne différera que d’un ennemi spécifiquement au désert, à la forêt, etc. À chaque fin de niveau, vous aurez le stage bonus où vous pourrez obtenir une augmentation de puissance avant d’aller au prochain niveau, que ce soit un donnant un tir différent ou un donnant le bouclier. D’ailleurs, nous remarquerons que la conception des niveaux reste assez simpliste en avançant tout droit et en tirant à vue à l’aide des augmentations de puissance éphémères comme Contra. Mais les moments de plates-formes et les ennemis qui arrivent en petite vague font que cela ressemble énormément à Megaman.

Durée de vie

Les niveaux sont petits mais la difficulté rendra les niveaux plus longs à force de recommencer le même niveau. Le jeu a seulement vingt niveaux dont cinq sont des boss. D’ailleurs certains de ces derniers sont très difficiles alors que d’autres boss sont un jeu d’enfant. En dernier point, il faudra noter qu’il y a plusieurs niveaux de difficulté ; normal, difficile et expert. Les demandeurs de défi pourront être satisfaits, ils rencontreront des ennemis devenus plus rapides, plus nombreux et vous aurez seulement deux points vie selon la difficulté choisie.