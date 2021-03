8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

De quoi bien commencer le Week-end.

On commence avec The Magnificent Trufflepigs qui vient d’être annoncé sur Nintendo Switch. Centré autour de deux personnages joués par Arthur Darvill (Doctor Who) et Luci Fish (Safe House), AMC Games sortira son jeu cet été.

Première vidéo de gameplay pour Little Witch Nobeta qui devrait sortir en avril … 2022.

MazM: The Phantom of the Opera sortira le 25 mars sur l’eShop de la console hybride pour 12,49 €.

Une histoire d’amour passionnante qui se déroule dans le majestueux Opéra de Paris. Le fameux roman d’horreur gothique « Le Fantôme de l’Opéra » (1910) revisité pour une audience moderne. « MazM : Le Fantôme de l’Opéra », le jeu d’aventure pour la Nintendo Switch™ ! Plusieurs décades après l’affaire du « Fantôme de l’Opéra » qui a secoué le célèbre établissement parisien, un détective visite les lieux et découvre la vérité sur le Fantôme. Trouvez quels secrets se cachent dans l’Opéra en prenant des notes et en menant l’enquête sur les personnages !

« Il » est partout. « Il » peut tout voir. Et « il » vous observe….

Soyez le témoin de cette scandaleuse passion où se mêlent l’amour ardent et la haine. Plongez dans l’univers à l’esthétique unique de la Belle Époque du Paris de la fin du 19ème ! Laissez-vous porter par la musique classique pour vous immerger davantage encore dans ce monde ! Entrez dans l’Opéra et découvrez l’histoire d’amour mystérieuse et inquiétante du roman original rendue plus vivante et plus envoûtante par MazM: Le Fantôme de l’Opéra !

Fatum Betula est disponible depuis aujourd’hui pour 5,49 €.

Un grand voyage vous attend. Bienvenue dans un monde sans passé. Fatum Betula est un jeu à l’ambiance unique mélangeant exploration et énigmes. Dans cet univers, l’avenir est dicté par un arbre magique et votre tâche est de lui trouver une nourriture adéquate. Un total de 10 fins différentes et uniques et une pléthore de secrets à découvrir. Les visuels 3D rétro stylisés sont à la fois fidèles et uniques, mélangeant le nouveau et l’ancien, le passé et le présent, avec une lueur dans le futur. Jouable en mode téléviseur et portable.

What The Dub est un jeu de société multijoueur local dans lequel les joueurs overdubs les dialogues manquants de films B hilarants, de PSA terriblement obsolètes et de films industriels bizarres, avec leurs propres doublages spirituels (ou tout simplement stupides). Il arrivera le 8 avril sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Les joueurs regardent les doublages et votent pour le meilleur. Le joueur avec le score le plus élevé à la fin du jeu gagne! C’est aussi simple que ça! What The Dub prend la «mauvaise soirée cinéma» et la transforme en un jeu multijoueur interactif au rythme rapide que les amis et la famille, locaux et éloignés, peuvent apprécier!

Caravan Stories sortira sur les Nintendo Switch nippones le 18 mars.

Raiders of the Lost Island est un jeu de co-op locale où jusqu’à 4 joueurs participent à une chasse aux trésors sur une île qui coule, tout en construisant un bateau pour survivre à la dernière vague.il sortira le 18 mars sur Nintendo Switch.

Collectez le plus de richesses pour gagner la course ! N’ayez pas honte de balancer un ou deux usurpateurs dans l’océan ! Et s’ils ne savent pas nager ? C’est pour la bonne cause, pas vrai ? Votre cause ! Mais l’île est condamnée à sombrer sous les eaux montantes et tout le monde mourra si aucun de vos idiots et cupides partenaires ne prend le temps de construire un bateau de sauvetage avant la vague finale. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de faire le sale boulot. Il y a plein de tocards qui n’ont pas besoin de ces diamants clinquants ! Gardez un oeil sur celui qui est en avance et complotez avec les autres pour piquer son butin ! Si par miracle, votre équipe survit, vous compterez votre pactole et, possiblement, gagnerez en étant le plus riche. Si vous êtes trop gourmand et que vous vous noyez tous, tout cela n’aura plus d’importance…tout le monde aura perdu !

L’AVENTURE

Aucun vrai pilleur ne s’arrête à une seule victoire quand autant de trésors l’attendent. Des îles perdues n’attendent que d’être explorées, une à une, dans des aventures toutes plus périlleuses les unes que les autres. Vos trésors seront gardés dans la planque où vous retournerez tous après chaque raid. Collectez des reliques rares, percez leurs secrets, tentez votre chance ou créez la votre et survivez jusqu’à la fin où tout votre dur labeur sera récompensé. Mais faites attention ! Un seul faux pas et toute l’aventure ressemblera à un conte pour effrayer les enfants. Et n’oubliez pas, si vous êtes en galère, vous pouvez joindre vos forces à celles d’un autre pauvre pilleur pour faire équipe. Si vous n’arrivez pas à faire mieux, vous aurez au moins une épaule où pleurer.

VAINCRE SEUL OU MOURIR ENSEMBLE !

Emmenez vos amis à l’aventure sur l’île perdue ! Cherchez la gloire, survivez ensemble et devenez riche en même temps ! Ne laissez pas la cupidité vous aveugler, ou vous reposerez avec les poissons au fond de l’océan !

Et on terminera avec un trailer pour Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition qui sortira aussi le 18 mars.