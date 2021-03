7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

Même le dimanche, on a pas mal d’annonces.

On commence avec Wave Break qui est un jeu de skateboard d’arcade classique, avec une touche de vagues, d’armes et d’explosions, qui se déroule dans un monde des années 80 contrôlé par la mafia et inspiré de Miami Vice. Il arrivera à la fin du printemps sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Wave Break propose plusieurs modes de jeu pour le jeu en ligne et hors ligne. Rivalisez pour obtenir le meilleur score dans les modes de matchmaking en ligne, affrontez d’autres joueurs dans les modes deathmatch ou amusez-vous tout simplement en rejoignant vos amis en ligne en cours de partie. Relevez les défis et les objectifs de la campagne solo, améliorez les stats de votre personnage et déverrouillez des tonnes de personnalisation de personnage, des autocollants pour votre bateau, des styles et du swag. De plages tropicales aux toundras glacées, jouez sur de nombreux environnements détaillés et originaux, et découvrez les skateparks sous un nouveau jour. Avec une simulation de fluides aux propriétés physiques réalistes, l’eau fait partie intégrante de tout bon combo de tricks. Déchaînez-vous sur une bande originale synthwave dans le style des années 80 avec de tout nouveaux morceaux de New Retro Wave entre autres artistes.

Nira est aussi désormais attendu sur la console hybride de Nintendo.

Nira est un jeu de survie effréné. Explorez des mondes procéduraux infinis et trouvez de quoi survivre. Construisez une base, une ferme, pêchez, préparez un repas, chevauchez un alpaga ou pilotez un avion ; faites ce que vous voulez. Mais attention, à la tombée de la nuit, des créatures arrivent…

Tandem: A Tale of Shadows est lui aussi prévu pour cette année sur Nintendo Switch.

PAs de date de sortie pour Jack Axe, mais il semble prévu pour 2021.

Jack, c’est son nom. Axe, c’est sa hache. Jack Axe ! Partez à l’aventure avec les sœurs Jack, en solo ou en multijoueur, dans un monde ouvert 2D ! Relevez toutes sortes de défis à base de plateformes et lancez votre hache à tout va pour explorer un monde unique, qui fusionne éléments scandinaves et philippins. La saga d’une jeune femme qui brise les tabous en prenant les armes pour faire un « travail d’homme », malgré les protestations d’un dieu mécontent !

Tower Princess est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Chasing Static sortira sur Nintendo Switch à la fin de l’année (Q3).

Read Only Memories: Neurodiver, la suite de 2064: Read Only Memories, arrivera sur Nintendo Switch.