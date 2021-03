Murder on Eridanos (DLC de The Outer Worlds) plus tard sur Nintendo Switch

Obsidian Entertainment a récemment annoncé un nouveau contenu téléchargeable pour The Outer Worlds qui s’intitule Murder on Eridanos.

Le DLC arrivera sur toutes les plateformes le 17 mars, mais les propriétaires de Nintendo Switch devront attendre un peu plus longtemps pour qu’il sorte sur la plateforme de Nintendo. Un fan a demandé au compte Twitter du jeu quand les propriétaires de Switch peuvent s’attendre à ce que Murder on Eridanos soit disponible et ils ont répondu que nous devrons attendre un peu plus longtemps car ils travaillent toujours dessus.

Dans The Outer Worlds vous vous éveillez d’une longue hibernation sur un vaisseau de colonisation qui s’est perdu lors de son voyage aux confins de la galaxie. Très rapidement, vous prenez le rôle de capitaine du tristement célèbre vaisseau l’Imposteur, et tout en traversant la colonie Halcyon, propriété de corporations en tous genres, vous découvrez qu’il n’appartient qu’à vous de finalement sauver ou détruire le système. À vous de décider si vous voulez être le héros, le méchant, ou juste un psychopathe hors de contrôle. Nous avons toujours été de l’avis qu’un composant essentiel des RPGs d’Obsidian est cette faculté à vous donner le contrôle de l’histoire. Dans Meurtre sur Éridan, vous restez aux commandes de l’histoire, mais vous devez également résoudre le meurtre de la célèbre actrice Halcyon Helen. Au moment de créer cette extension, nous savions que nous voulions apporter notre patte spéciale à une histoire de meurtre, mais cela représentait également des défis singuliers. Par exemple, dans The Outer Worlds, votre liberté de choix doit être prise en compte pour des tonnes de petits détails lorsque vous jouez. Quelles compétences avez-vous améliorées ? Quels avantages et défauts avez-vous débloqué ? Qui sont les compagnons qui vous suivent ? Quels sont les indices que vous trouverez, les suspects que vous interrogerez ? Dans quel ordre ?

Jouez de la façon que vous désirez, et nous laisserons le mystère se dévoiler sous vos yeux. Comme nous l’avons mentionné, le but de Meurtre sur Éridan est de résoudre un crime… et ce meurtre n’est que le début. Vous allez devoir interroger les témoins, en apprendre plus sur les alibis potentiels, et débattre de qui vous pensez être coupable. Cela vous mènera également à quelques conclusions amusantes, dans la mesure où il n’appartient qu’à vous de décider quoi faire. Est-ce que accuserez à tort un innocent spectateur ? Est-ce que vous présenterez un maigre dossier en manque cruel de preuves ? Comment réagirons les autres ? Qu’arrivera-t-il si vous essayez de convaincre les gens que, d’une façon ou d’une autre, vous êtes vous-même coupable ? Parce que oui, ça aussi c’est possible ! À travers ce DLC, vous allez rencontrer des personnages célèbres de l’univers d’Outer Worlds, tel que l’acteur omniprésent Spencer Woolrich ou le légendaire joueur de tossball Black Hole Bertie. Vous vous souvenez peut-être avoir déjà vu Spencer sur des affiches de film (il partageait la vedette avec Helen, après tout), et Bertie est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais touché la balle. Il n’appartient qu’à vous de découvrir ce que ces gens fichent ici et de décider de leur sort. Pour vous assister dans votre tout nouveau rôle d’inspecteur, vous aurez accès à un tout nouvel outil appelé le Discrepancy Amplifier. Ce fascinant outil utilise la Science pour révéler des indices dans vos environs immédiats. Non seulement il met en lumière des détails qui débloquerons de nouvelles options de quête, mais il dispense également sa propre analyse humoristique de ces détails. Nous sommes certains que vous allez apprécier ce fabuleux partenaire scientifique, et nous avons hâte de voir vos réactions lorsque vous l’utiliserez dans toute l’extension.

Et enfin, ce ne serait pas une extension pour The Outer Worlds sans son lot de nouveaux avantages et défauts, de nouvelles armes scientifiques, des variantes d’armure, et plein de quêtes additionnelles et de choix à faire – vous trouverez donc tout cela dans Meurtre sur Éridan. Et bien qu’il y ait beaucoup à découvrir, n’hésitez pas à prendre un moment pour vous arrêter et profiter du paysage, tout particulièrement aux points d’observation approuvés par le comité. Votre aventure prend place dans un lieu touristique de luxe géré par la corporation Rizzo. Cet emplacement de choix comprend une collection d’îles flottantes qui sont happées par une tempête constante qui prend place dans la haute atmosphère de la planète. Nos artistes et designers ont fait un travail remarquable en créant ce lieu extraordinaire, et nous espérons que vous l’apprécierez à sa juste valeur.