Dragon Quest Dai annoncé chez nous, mais uniquement la version mobile pour l’instant…

Alors que l’anime a débuté début octobre au Japon (et disponible en simulcast chez nous via ADN en gratuit H+1), on est toujours en attente du jeu Dragon Quest: The Adventure of Dai, produit par Ryutaro Ichimura (Dragon Quest VIII et IX). Le jeu devrait sortir cette année enfin les jeux… On attend tous Dragon Quest : Dai no Daibouken – Infinity Strash – qui arrivera sur Nintendo Switch et Ps4, mais c’est le jeu mobile qui refait parler de lui aujourd’hui avec un nouveau trailer qui confirme une sortie pour cette année chez nous, avec traduction FR! Autre information à retenir, on incarnera un avatar tout nouveau pour rejoindre les héros et profiter du scénario de l’anime tout en découvrant un arc inédit au jeu mais écrit par l’auteur du manga.



On va donc pas sauter au plafond en apprenant la sortie de Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds, mais c’est bon signe pour la sortie chez nous aussi de Dragon Quest : Dai no Daibouken – Infinity Strash –.