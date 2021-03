Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville disponible sur Nintendo Switch

L’heure de la bataille a sonné. Débloquez des centaines de cosmétiques dans le jeu et plus encore au cours de ce combat botanique en ligne ou hors ligne.

REDWOOD CITY, Californie – 19 mars 2021 – C’est l’heure d’envoyer du bois ! PopCap Vancouver, un studio d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA), annonce aujourd’hui la sortie de Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville™ Édition Intégrale, un jeu de tir déjanté sur Nintendo Switch™, pour enrôler toujours plus de joueurs dans le conflit zombotanique de Neighborville. Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale comprend tous les personnages et contenus des éditions PlayStation, Xbox et PC standards, 12 Cartes des primes et du contenu post-lancement, accessibles directement en ligne ou hors ligne. Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale est le premier titre EA à profiter du moteur Frostbite™ sur Nintendo Switch, afin d’optimiser spécifiquement l’expérience visuelle et sonore pour la plateforme. Le moteur Frostbite a également été mis à jour pour prendre en charge les fonctionnalités propres de la Nintendo Switch, comme les capteurs de mouvement et l’écran tactile, afin de créer une expérience totalement fluide que ce soit dans les modes TV, portable ou sur table.

« Nos fans nous ont demandé une version Nintendo Switch de Plants vs. Zombies, et nous sommes heureux de pouvoir enfin exaucer leur souhait avec l’Édition Intégrale », a déclaré Melvin Teo, Producteur chez PopCap Vancouver. « Les mises à jour du jeu et des commandes offrent une expérience de jeu géniale et les joueurs Nintendo peuvent désormais participer à des parties divertissantes, décalées et humoristiques, qu’ils soient en déplacement ou connectés à un grand écran. Nous garantissons que le combat entre les plantes et les morts-vivants les passionnera des heures durant. »

Dans Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, les joueurs embarquent pour des missions originales pour vaincre des boss épiques, gagner d’imposantes médailles et débloquer des tenues incroyablement magnifiques. De plus, les joueurs peuvent accéder aux 23 personnages entièrement personnalisables, dont une classe Jeu d’Équipe pour chaque faction, et à tous les objets cosmétiques sortis, tous disponibles une fois débloqués dans le jeu, sans nécessiter l’accès à une boutique ou l’utilisation d’une devise premium. Les joueurs de Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale peuvent jouer hors ligne, éliminer des adversaires, faire exploser des bombes naines et rebondir sur des tas de bave rose avec trois amis ou dans des sessions multijoueurs en 8 contre 8. Ils pourront utiliser les capteurs de mouvement de la Nintendo Switch pour viser et retrouveront de nombreux autres paramètres à personnaliser.

Co-développé par PopCap Vancouver et QLOC S.A., Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale est désormais disponible au prix de 39,99 € sur Nintendo Switch.