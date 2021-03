Nintendo Switch: Touhou Hyouibana en avril, Mega Mall Story 2 et Wild Park Manager la semaine prochaine

Phoenixx, Twilight Frontier et Team Shanghai Alice ont fait le point sur la version Nintendo Switch de Touhou Hyouibana : Antinomy of Common Flowers. Le jeu est maintenant confirmé pour une sortie le 22 avril au Japon.

Mega Mall Story2 sortira le 25 mars sur l’eShop de la console hybride pour 13,00 €.

Développez votre commerce et créez le centre commercial de vos rêves ! Pour ce nouvel opus, nous avons vu les choses en grand ! Vous avez plus de liberté que jamais et pouvez profiter davantage d’options de personnalisation. Connectez votre centre commercial aux transports en commun pour attirer des clients plus éloignés. Les clients peuvent venir en bus, en métro, en hélicoptère, ou même en navette spatiale ! Rencontrez des clients avec des personnalités bien à eux. Je prendrais bien un bol de nouilles tout en lisant un livre… C’est le rôle du responsable de faire en sorte que le client soit satisfait. Construisez des magasins qui raviront vos clients les plus fidèles ! Si vous créez assez de super magasins … Vous pourrez même attirer des clients V.I.P. ! Nouveaux magasins exclusifs à ce jeu. Vous pouvez désormais organiser des expositions, installer un cinéma, une piscine, et même une ferme d’intérieur ! Vos boutiques peuvent être de toutes les tailles, les possibilités sont sans limites ! Faites des combos en regroupant les boutiques similaires au même étage. Profitez du beau temps et de l’emplacement pour attirer davantage de clients et affrontez les autres centres commerciaux concurrents pour devenir le meilleur centre commercial de la ville ! Saurez-vous tirer votre épingle du jeu dans le monde impitoyable des centres commerciaux ? Dans Mega Mall Story2, il n’y a pas de limites !

Le même jour sortira Wild Park Manager, toujours sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.