Unrailed! gratuit une semaine sur Nintendo Switch

Nintendo s’est associé à Daedlic Entertainment et Indoor Astronaut pour le nouvel essai de jeu en ligne sur Nintendo Switch. Au moins au Japon, Unrailed! peut être joué gratuitement entre le 29 mars et le 4 avril, à condition d’être abonné au service du Nintendo Switch Online. Le jeu bénéficiera également d’une réduction de 50 % jusqu’au 11 avril. Nintendo étend parfois ces Game Trials à l’Amérique du Nord et à l’Europe, nous resterons donc attentifs à toute nouvelle concernant les plans pour l’occident. En attendant, vous devriez pouvoir jouer à Unrailed! gratuitement pendant la période mentionnée ci-dessus, à condition de créer un compte Nintendo japonais et de télécharger la version d’essai sur l’eShop japonais.

Unrailed! met les amitiés à rude épreuve : jusqu’à quatre joueurs s’associent en local ou en ligne pour guider leur train à travers des environnements dangereux, remplis d’obstacles et d’animaux envahissants, afin d’atteindre la prochaine station sans encombre. La communication et la coopération sont essentielles pour construire de nouveaux rails, empêcher le train de surchauffer et faire fuir les animaux. Sans coordination, le train déraille. Le jeu est encore plus exigeant en mode VS par équipe, où l’objectif est de construire le plus long chemin de fer possible.

À l’occasion de la sortie complète d’Unrailed!, un nouveau biome et des wagons supplémentaires sont ajoutés au jeu. Le nouveau biome “Mars” est le plus périlleux, avec un environnement hostile habité par une mystérieuse entité qui bloque le chemin et tire sur le train. De plus, il n’y a pas une seule goutte d’eau ! Les joueurs devront faire bon usage de leurs boucliers énergétiques et de leur capacité à voler afin d’éviter une catastrophe ferroviaire martienne.