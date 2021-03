Disney Art Academy quitte l’eShop 3DS à la fin du mois de mars

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light

Le message sur le site officiel laisse peu de doute :

À compter du 30 mars 2021 à 23:59, Disney Art Academy pour consoles de la famille Nintendo 3DS ne sera plus disponible sur le Nintendo eShop.

Aucune explication fournie, il faudra donc passer par la version physique. Donc la fin mars rimera avec la sortie de Disney Art Academy sur l’eShop 3DS, mais aussi Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 et Super Mario Game & Watch. On note aussi la sortie de l’eShop Switch de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, et la fin du online sur Mario Maker 1 (Wii U).

Apprenez à dessiner des douzaines de personnages Disney et Pixar dans Disney Art Academy, en exclusivité sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Vous pouvez utiliser toute une panoplie d’outils pour apprendre à dessiner plus de 80 personnages Disney et Pixar en 2D. Grâce à des leçons simples que vous pourrez suivre à votre rythme, des personnages comme Mickey, Nemo, Elsa de la Reine des neiges, Buzz l’Éclair de Toy Story ou encore Simba du Roi lion prendront vie sur l’écran de votre console Nintendo 3DS.