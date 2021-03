Tales from the Borderlands est disponible sur Nintendo Switch à un prix spécial de lancement

Tales from the Borderlands

Le jeu d’aventure acclamé par la critique est disponible pour la première fois sur Nintendo Switch

Suite à la réédition du jeu sur consoles et PC le mois dernier, nous avons le plaisir de vous annoncer que le jeu d’aventure acclamé par la critique, Tales from the Borderlands®, est disponible sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent acheter le jeu sur Nintendo Switch au prix spécial de lancement de 19,99€ pour une durée limitée.*

Vous pouvez découvrir le trailer de lancement de Tales from the Borderlands

A l’origine, Tales from the Borderlands est un jeu d’aventure, guidé par des choix, en cinq épisodes sortis à l’origine entre novembre 2014 et octobre 2015, qui se déroule entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3. Plongez-vous dans cette histoire récompensée par la critique à travers les yeux de deux protagonistes amenés à former un duo improbable pour mettre la main sur un magot dont ils revendiquent chacun la propriété exclusive.

Fiona est une professionnelle de l’escroquerie à temps plein qui pense pouvoir se faire une fortune en vendant une fausse clé de l’Arche. Rhys – que vous connaissez peut-être en tant que PDG de la société Atlas dans Borderlands 3 – est un employé ambitieux d’Hyperion qui idolâtre le regretté Beau Jack et qui souhaite acquérir une clé de l’Arche. Leur petit marché tourne au vinaigre de façon spectaculaire et cause des ravages à grande échelle. Le déroulement du reste de l’histoire, c’est votre affaire : c’est vous qui faites les choix dans des scènes d’action explosives et des conversations avec des personnages familiers comme Moxxi, Zer0, Marcus et Claptrap.

Tales from the Borderlands est un chapitre essentiel de la saga Borderlands, alors si vous n’avez pas encore embarqué dans ce voyage chaotique, mais aussi touchant, c’est le moment !

Cette réédition de Tales contient les cinq épisodes d’origine regroupés en un seul pack :

Épisode 1 – Zer0 Sum

Épisode 2 – L’agression d’Atlas

Épisode 3 – Auto-loc

Épisode 4 – Plan d’évasion Bravo

Épisode 5 – L’Arche du Baroudeur

Si vous ne connaissiez pas Tales from the Borderlands ou que vous souhaitez retrouver Rhys et Fiona pour régler une affaire qui n’a que trop traîné, nous espérons que vous vous amuserez bien dans cette aventure inoubliable.

Et n’oubliez pas, le contenu téléchargeable Director’s Cut de Borderlands 3 sera disponible le 8 avril. Director’s Cut comprendra notamment un tout nouveau boss de raid, une série de missions autour de meurtres mystérieux, de nouveaux défis et de nouvelles récompenses via de toutes nouvelles cartes de l’Arche et une cachette vers du contenu encore jamais dévoilé sur les coulisses du jeu. Director’s Cut sera disponible à l’achat de façon individuelle ou disponibles dans le Season Pass 2.** Plus de détails sur borderlands.com ou newsroom.2k.com.

Tales from the Borderlands et Borderlands 3 sont disponibles sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, et PC via Steam et le Game Store Epic Games. Tales from the Borderlands est également disponible sur Nintendo Switch. Borderlands 3 est aussi disponible sur Stadia et Mac. Pour plus d’assets et des informations complémentaires sont disponibles sur newsroom.2k.com.

* L’offre de lancement se terminera à 23h59 le 11 avril 2021 dans toutes les régions de Nintendo d’Europe. Les prix et la disponibilité peuvent varier selon les territoires. Des conditions s’appliquent. Aucun bon d’achat différé ne sera fourni.

**Nécessite une version du jeu de base Borderlands 3 pour jouer.