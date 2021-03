Top des ventes de la semaine au Japon: la semaine d’avant la Calamité

Voici le top des ventes de la semaine (15 mars – 21 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Les japonais se préparent, la grosse, surement la plus importante, sortie de l’année arrive la semaine prochaine (demain). Si on sait déjà que Monster Hunter Rise va enfoncer à coup de tête de Rathalos le panthéon des meilleures ventes jour J au Japon, il reste à savoir si ça sera avant ou après la bande à Tom Nook. Dans le classement déjà dominé par la Nintendo Switch, trois sorties physiques cette semaine. Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen, Jack Jeanne et même Apex Legends: Champion Edition qui se paye une sortie en boite sur l’archipel.

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 37.396 / 555.517 (-10%)

02./00. [NSW] Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen <SLG> (Square Enix) {2021.03.18} (¥5.800) – 24.393 / NEW

03./02. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 20.275 / 2.052.117 (-20%)

04./00. [NSW] Jack Jeanne # <ADV> (Broccoli) {2021.03.18} (¥7.800) – 15.827 / NEW

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.865 / 2.466.941 (-21%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.925 / 3.738.387 (-3%)

07./00. [NSW] Apex Legends: Champion Edition <ACT> (Electronic Arts) {2021.03.18} (¥3.909) – 11.665 / NEW

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.397 / 4.208.669 (-5%)

09./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.516 / 6.699.716 (-5%)

10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.320 / 1.861.643 (+7%)

Les préparatifs sont là avec une grosse hausse des ventes de Nintendo Switch cette semaine, en attendant le gros pic du 26 mars. La Ps5 se stabilise au dessus des 30k cette semaine. Mais aucun jeu ne se vend, à se demander pourquoi les japonais achètent la console, enfin, comme nous quoi. Les gros jeux se font presque attendra autant que les stocks. Tant mieux pour Sony, j’imagine…