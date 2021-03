Pinkman+ (Nintendo Switch) – Mini test

Pinkman+ fait par les développeurs Green Dinosaur Games et l’éditeur Ratalaika Games sorti à l’origine sur Steam sous le nom de Pinkman en 2017 par Viridino Studio connu aussi sous le nom de Green Dinosaur Games.

Un jeu d’arcade

Le structure du jeu rappellera des jeux d’arcade vu qu’on nous envoie direct dans l’action en introduisant les mécaniques du jeu dans les niveaux sans explication. Pinkman peut seulement sauter, utiliser un jet pack d’une courte durée et changer de point de vue de façon à voir tout le niveau ce qui permettra de savoir à quoi s’attendre. Le level design va constamment évoluer, tous les 5 niveaux un nouveau piège dans le niveau sera introduit qui ressemblera plus à une mécanique de jeu. Les pièges sont nombreux allant d’un fantôme qui nous poursuit à des tourelles à tir rapide ainsi que les célèbres piques. Vous aurez de nouvelles mécaniques de niveau tels qu’un téléporteur ou de l’essence pour vous maintenir plus longtemps en l’air avec votre jet pack. Les surprises seront nombreuses mais toujours intéressantes. Le jeu évolue tellement qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer en plus à chaque mort la couleur du niveau change, cela maintiendra l’intérêt après chacune des nombreuses morts (il y a 16 variantes de couleur).

Graphisme et musique

Les graphismes rappelleront l’Atari avec des graphismes plus lisses pourtant on reconnaîtra tous les objets qu’on essaye de nous introduire comparé à l’Atari où l’imagination était un outil indispensable. La musique est agréable à écouter même si on n’a qu’une seule musique mais elle dure 25min donc on n’aura jamais l’impression qu’elle tourne en rond.

Durée de vie

On regrettera sa courte durée de seulement 1h malgré ses 100 niveaux avec un total de 20 pièges. Le fameux Konami code (↑↑↓↓↔↔) permettra de débloquer le mode hardcore, ce mode hardcore enlève les checkpoints rajoutant un peu de durée de vie.

La différence entre la version Pinkman et Pinkman+

Pinkman sur Steam qui vaut 1€ et Pinkman+ à 5€ n’ont pourtant aucune différence entre les 2 donc aucune explication de la différence de prix et du + de Pinkman qui n’ajoute vraiment rien vu que les niveaux sont identiques.