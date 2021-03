Birthday of Midnight (Nintendo Switch) – Le test

Birthday of Midnight est un petit jeu de casse-tête/aventure développé dans la lignée et par les créateurs de Midnight, Midnight Deluxe, et 36 Fragments of Midnight !

Ces jeux sont tous basés sur le même fonctionnement inspiré du golf. Vous incarnez Midnight, un petit cube blanc à travers divers niveaux de type plateforme noir qui sont comme collés sur un paysage bleu/noir. Le but de chaque niveau est d’attendre une petite zone blanche lumineuse semblable à un trou de golf en réalisant le moins de mouvements possible. Bien sûr les niveaux seront de plus en plus complexes, remplis de pièges en tout genre : pics, scies…

Un gameplay basique, qui suit tous les épisodes du jeu sur Switch, dont certains étaient déjà sortis sur Wii U. Juju avait testé pour nous Midnight Deluxe à sa sortie sur Switch et il avait trouvé le jeu mauvais : répétitif, sans évolution depuis les précédents opus. Pour ma part, j’aime bien le concept reposant du jeu, mais il est vrai qu’il reste identique que celui des précédents opus et si vous ne les avez pas apprécié, celui-ci ne se détachera pas vraiment de ses prédécesseurs.

Pourtant cette fois l’équipe de développeurs nous propose quelques légères nouveautés, à commencer par une petite cinématique d’intro de Midnigt, notre petit cube blanc, le jour de son anniversaire et qui va subitement sombrer dans un gouffre. Nous comprenons donc qu’il va falloir parcourir chaque niveau pour pouvoir rentrer chez nous. Un petit plus sympathique, mais qui n’apporte pas grand-chose au jeu si ce n’est une esquisse de scénario.

La seconde nouveauté vient des pièges proposés par les niveaux. En effet, cette fois les pièges sont un peu plus diversifiés et proposent donc de nouveaux petits défis. Nous retrouverons beaucoup d’interrupteurs, de la lave… qui apparaîtront aux côtés des traditionnels pics et scies déjà présents dans les derniers opus.

Tout le reste du jeu reste à peu près similaire aux précédentes versions. C’est-à-dire que chaque niveau est noté sur 3 étoiles en fonction du nombre de coups que vous aurez effectué pour atteindre la sortie du niveau. Votre but ultime est de récupérer plus de 250 étoiles réparties dans plus de 70 niveaux. Un concept qui ne change donc que très peu : on aime ou on n’aime pas.

Concernant les graphismes et la musique, ils sont identiques à ceux des précédentes versions. Nous retrouvons nos plateformes et les pièges en noir sur un fond bleu qui semble dessiné à l’aquarelle bleue. Notre petit cube fait toujours des petites étoiles lors de ses déplacements. La musique est une petite mélodie jouée au piano qui nous accompagne aussi bien dans notre progression dans les niveaux que dans nos échecs.

Concernant la difficulté du jeu, il n’est toujours pas possible de passer les niveaux… Il vous faudra donc finir chaque niveau avant de passer au suivant, peu importe votre score en étoile. La difficulté est de manière générale assez simple, mais selon la perception de chacun, il peut arriver de buguer sur un niveau ou sur un autre, mais en général rien d’insurmontable.