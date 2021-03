XCOM: Chimera Squad aussi sur Nintendo Switch ?

Après XCOM 2 Collection l’année dernière, XCOM: Chimera Squad semble en route pour une sortie sur la console hybride de Nintendo. Le PEGI a listé des classements pour XCOM : Chimera Squad sur Nintendo Switch et d’autres plateformes cette semaine. Il n’y a pas eu d’annonce de la part de 2K jusqu’à présent, mais une annonce pourrait être faite d’ici peu.

XCOM: Escouade Chimère vous apporte une toute nouvelle histoire ainsi qu’une nouvelle expérience de combat tactique au tour par tour dans l’univers d’XCOM. Après des années de reigne extraterrestre, l’humanité a gagné la guerre pour la Terre. Mais lorsque les anciens maîtres sont partis, ils ont laissé derrière eux leurs soldats. Aujourd’hui, 5 ans après les évènements de XCOM 2, les humains et extraterrestres travaillent ensemble pour reconstruire une civilisation basée sur la coopération et la coexistence.

Bienvenue dans la cité 31, un modèle de paix et d’innovation dans un monde post-invasion. Cependant, tous les habitants de la Terre ne soutiennent pas cette alliance inter-espèces. L’escouade Chimère, une force d’élite d’agents humains et extraterrestres doit lutter pour détruire les forces de l’ombre qui cherchent à plonger la ville dans le chaos. Vos agents sont uniques. Chacun est équipé de compétences spécifiques, et ils ont tous ont rejoint l’escouade Chimère pour leurs raisons bien à eux. Sélectionnez vos membres et déployez-les pour mener l’enquête ou combattre les dangers qui menacent la cité 31. Menez l’escouade Chimère dans une nouvelle expérience qui innove sur l’héritage du tour par tour d’XCOM. Afin de réussir vos objectifs de mission, vous devrez utiliser stratégie, travail d’équipe et un tout nouveau élément de gameplay : l’infiltration.

Le futur de la cité 31 dépend de vous.

Des agents humains et extraterrestres uniques



chacun des 11 agents ont leurs propres personnalités et compétences tactiques, dont certaines liées à leur race comme le coup de langue de la vipère.

Des classes complémentaires et spécialisées



réalisez des combos dévastateurs en emmenant les bons agents en mission et en utilisant leurs actions de manière coopérative. Entre le succès et l’échec d’une mission, il n’y a parfois que la composition de votre escouade.

Combat tactique repensé



les missions sont structurées comme une série de rencontres explosives discrètes, gardant l’action intense et imprévisible.

Mode infiltration



Mettez tous les atouts de votre côté pour la bataille dans cette nouvelle phase de combat. Assignez vos agents stratégiquement à différents points d’entrée et coordonnez leur assaut avec une sélection de compétences d’infiltration.

Tours entrelacés



un système d’initiative automatique place chaque soldat et ennemi dans un ordre de tours alternés, créant de nouvelles possibilités stratégiques basées sur quelle unité doit agir au tour suivant, et quelle unité est le plus à risque.

Une couche stratégique à suspens



En dehors des combats, dirigez les opérations dans un QG à la technologie de pointe. Vous devrez choisir l’ordre des tâches et enquêtes à accomplir, ainsi que les affectations de vos agents, le tout contre la menace toujours présente de l’agitation croissante des différents quartiers de la ville. Ne laissez pas la cité 13 tomber dans l’anarchie.