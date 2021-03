Izneo sur Nintendo Switch : arrivée de deux updates majeures

Le service français de bande dessinée numérique améliore son application Nintendo Switch et y ajoute la fonctionnalité touch-screen mais aussi la possibilité de lire ses albums sans téléchargement.

Soucieux d’apporter la meilleure expérience d’utilisation à ses clients, izneo est fier d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle version de son application pour Nintendo Switch, qui comporte trois améliorations majeures. Ces optimisations font suite aux retours des utilisateurs réguliers à propos de leurs usages sur l’application izneo sur Nintendo Switch.



1 – Les lecteurs pourront naviguer maintenant à l’aide d’une fonctionnalité tactile « touch-screen », plus intuitive que la navigation à l’aide d’une manette.

2 – Pour un accès facilité à la lecture, il n’est désormais plus nécessaire de télécharger au préalable les albums pour les lire. Les albums ou chapitres peuvent désormais être lus en streaming.

3 – Une fonctionnalité supplémentaire a été mise en place dans l’application, permettant au lecteur qui arrive à la fin d’une lecture, de commencer directement le tome suivant sans avoir à quitter le player de lecture.

L’application izneo sur Nintendo Switch en quelques chiffres :

L’application izneo a été téléchargée plus de 700 000 fois à ce jour

36% de ces téléchargements proviennent des États-Unis

20% de ces téléchargements proviennent de France



Avec un catalogue de plus de 60 000 albums de bande dessinée, webtoon, manga, comics et romans graphiques ainsi qu’un ajout abondant de titres dans l’abonnement, izneo confirme sa place de précurseur de la BD numérique. Astérix, Lucky Luke, Batman, Naruto et bien d’autres BD cultes sont à découvrir sur izneo.

Retrouvez ces améliorations directement dans l’application izneo sur Nintendo Switch ici et restez au courant de nos actualités sur le site ici.

À propos de l’offre d’abonnement izneo

Toute la bande dessinée est sur izneo : BD, webtoon, manga, comics, romans graphiques, tous les genres et tous les formats sur une grande variété d’appareils. Un compte izneo permet ainsi de passer d’une plateforme/application à une autre tout en conservant ses données de lecture.

Izneo propose également plusieurs formules d’abonnement en plus de la vente à l’unité, illustrant toute son ambition de s’adresser au plus grand nombre, avec notamment l’abonnement izneo Pass :

– IZNEO PASS (9,99€)

L’offre classique d’izneo, destinée aux lecteurs de BD et de Webtoon. Elle permet trois connexions simultanées, et un accès illimité parmi le catalogue abonnement de plus de 8000 albums. L’offre permet, en plus d’accéder à un large catalogue de lire ses albums en mode hors connexion et de profiter d’une lecture sur tous les écrans.