Kaze and the Wild Masks (Nintendo Switch) – Le test

Il fut un temps où les jeux de plateformes demandaient de connaître les niveaux sur les bouts des doigts, où les sauts devaient être calculés pour obtenir certains items ou finir un niveau à 100% se méritait… c’est ce que nous propose de revivre Kaze and the Wild Masks.

Ce matin, une lapine…

Kaze and the Wild Masks, vous propose d’explorer les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Vous incarnez Kaze une lapine violette et vous devez sauver son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Une malédiction a donné la vie aux légumes et ceux-ci s’en prennent aux habitants des îles qui doivent se cacher… Kaze devra donc parcourir différents niveaux, récupérer des cristaux au passage et surtout réussir à briser la malédiction !

Le jeu a été développé par l’équipe de PixelHive, dont c’est visiblement la première réalisation. Nul doute qu’ils ont été bercés (et frustrés) par des titres comme Donkey Kong Country ou encore Rayman… oui oui, rien que ça !

KazeWoman Rabbit Country

L’aventure de notre lapine est, il faut l’avouer, fort convenue. L’objectif est simple, il faudra traverser différents niveaux, à la difficulté progressive. Le jeu est d’ailleurs joliment introduit via une séquence semi-animée de toute beauté, les bases sont posées, notre ami est prisonnier d’un sceptre magique, Kaze doit le libérer. Pour commencer, vous aurez d’ailleurs le choix entre 2 modes : « Normal » et « Détente ». La principale différence se trouvant au niveau des « points de vie » 2 touches possibles en mode normal, contre 3 en mode détente et aussi la fréquence des points de contrôle dans les niveaux. 1 seul à la moitié du niveau en mode normal, 3 voire 4 en mode détente, pour éviter d’avoir à se refaire toute une moitié de niveau. Dernière subtilité du mode détente, si vous mourez trop souvent, votre ami l’oiseau rouge qui possède un dirigeable vous proposera de passer au niveau suivant (moyennant la perte des cristaux déjà collectés dans le niveau en cours), cela n’aura finalement que peu d’intérêt… sauf que c’est également valable contre les Boss et que vous éviterez ainsi un affrontement un peu trop difficile (mais en obtenant quand même le bonus de victoire !). Clairement le mode Normal est vraiment compliqué, surtout si vous n’êtes pas un habitué des jeux de ce genre… au point que même si les vies sont infinies, vous risquez de jeter votre manette par terre de frustration… mais c’est bien là l’esprit des jeux dont s’inspire le titre… Néanmoins, si vous n’êtes pas un mordu du challenge, mais que vous aimez bien compléter votre partie en récupérant les bonus, le mode détente est une bonne alternative, les niveaux étant identiques (la seule différence étant, comme dit en introduction, le nombre de points de vie et de checkpoints).

Une fois le mode de difficulté sélectionné, c’est parti ! On constate, avec une certaine nostalgie, que la première zone à parcourir a quelques inspirations très « Green Hill Zone », notamment pour l’aspect de certaines plateformes et l’ambiance globale du niveau. On prend du plaisir à déplacer notre petite héroïne dans cet univers en 2D, très riche et très coloré. La prise en main est d’ailleurs très instinctive et Kaze répond parfaitement aux mouvements du stick (tant mieux, car il faudra être précis dans certains sauts).

La lapine dispose d’un panel d’action qui rappellera forcément des personnages comme Donkey Kong, Diddy Kong, Rayman et même un peu Sonic… En effet, en plus de pouvoir courir les oreilles au vent, notre héroïne dispose de plusieurs types d’attaques. Soit le classique coup de papatte sur la tête (radical pour les ennemis dépourvus de casque), soit le coup d’oreille tourbillonnant, soit l’attaque coup de poing vers le bas après un saut (façon attaque rodéo de Mario (ou charge au sol), mais avec le poing). Et bien que dépourvue d’une mèche comme le héros sans bras ni jambes, elle peut compter sur ses longues oreilles pour faire l’hélicoptère. Avec tout ça, les ennemis n’ont qu’à bien se tenir ! Ça ne sera pas de trop pour affronter les différents niveaux, chacun vous demandant de fouiller un peu les lieux pour retrouver les 4 lettres du mot KONG… euh KAZE ! Il faudra également récupérer 2 pièces d’un cristal vert via des portails souvent cachés dans le décor et donnant lieu à des phases de plateformes, parfois assez ardues ! Et enfin, vous devrez collecter au moins 100 petits cristaux violets pour en obtenir un grand… Mais ça ne s’arrête pas là…

Les masques c’est trop tendance en ce moment…

En effet, comme c’est indiqué dans le titre, il y a Kaze et il y a les wilds Masks (littéralement les masques sauvages) et ceux-ci jouent une part importante dans le gameplay. Au nombre de 4, ces derniers rappellent un peu les animaux dans Donkey Kong (encore lui). Le premier, celui de l’oiseau, vous permettra de voler et de tirer des projectiles. Le second, celui du requin, vous permettra de vous déplacer plus facilement sous l’eau et de faire des rushs pour détruire certains ennemis aquatiques (ou aller plus vite pour fuir certains adversaires). Le troisième, celui du tigre, vous permettra de vous agripper à certaines parois pour les escalader, mais aussi de faire un rush dans les airs vous permettant de « voler tout droit » latéralement pendant quelques secondes quant au quatrième (et dernier) masque, il s’agit de celui du Lézard ; certainement le plus difficile à maîtriser… En effet, une fois enfilé, votre personnage file à toute allure sans s’arrêter… ! Ce masque vous octroie également la possibilité de faire un double saut.

Chaque masque apporte une jouabilité différente, renouvelant la façon de jouer, comme dit celui du lézard est le plus « technique », en effet tel un jeu de rythme, il faudra connaître le niveau sur le bout des doigts (enfin presque), pour savoir à quel moment faire des sauts, ou des attaques plongées… Au niveau des regrets, on est un peu triste de ne pas pouvoir utiliser le masque de notre choix durant les niveaux, histoire de les appréhender un peu différemment… En effet les phases avec les masques ont lieu à des moments spécifiques parfois en milieu ou alors pour tout un niveau, c’est dommage ! Même si nous avons bien conscience que cela aurait demandé un travail supplémentaire au niveau du level design !

Détruire fruits et légumes par partie… enfin surtout des légumes

Le level design parlons-en ! Il est relativement bien pensé et on sent clairement l’inspiration « Kongienne » ou Raymanienne voire même Sonicienne (surtout pour l’aspect visuel des personnages et quelques détails dans certains niveaux). Chaque monde (au nombre de 4) a plus ou moins un thème… Néanmoins, les différents niveaux qui s’enchaînent reprennent plus ou moins les mêmes thématiques… Par exemple dans le monde où le thème est le froid/la glace, on trouvera un niveau où il faudra jouer des cordes… et dans le monde suivant, il y aura un monde similaire, mais à la difficulté accrue… Néanmoins les décors sont vraiment magnifiques, tout comme l’animation des personnages, on est très proche d’un jeu de plateformes 2D façon 32Bits… et par moment on pense même à Wario Land : The Shake Dimension (en un peu moins effet dessin animé). Les animations des personnages sont fluides et jolies. Les décors ne sont d’ailleurs pas en reste ! Certains niveaux sous la pluie ont un rendu de toute beauté !… Parfois les décors auront un impact sur la jouabilité, par exemple le niveau dans la glace rendra le sol glissant et provoquera une certaine inertie… des niveaux venteux vous ralentiront quand vous aurez le vent de face (ou à contrario vous donneront un boost de vitesse parfois bienvenue quand vous l’aurez dans le dos).

Il y a également un jeu au niveau des décors entre l’arrière-plan, avec toujours quelques animations, le plan principal, très détaillé et le premier plan, donnant une impression de profondeur fort plaisante. D’un point de vue sonore, c’est relativement entraînant et ça colle à l’action. Le seul bémol (pour nous) étant certains bruitages répétitifs, notamment quand notre personnage saute (toujours le même enchaînement de trois sons)… Alors même si niveau gameplay et level design, on pense forcément aux différents titres dont le jeu est inspiré, visuellement il parvient à se créer son propre univers. L’histoire est contée via de courtes cinématiques, mais aussi avec des illustrations racontant comment la malédiction s’est emparée des îles de Cristal (celles-ci s’obtiennent en obtenant les diamants jaunes que l’on gagne est récupérant les lettres KAZE dans les différents niveaux). Niveau collecte, il y a de quoi faire, pour qui voudra tout débloquer : Diamants jaunes (obtenir les lettres KAZE dans les niveaux), diamants verts (obtenir les 2 parties dans les warp zones cachées dans les niveaux) et diamants violets (obtenir 100 cristaux dans un niveau). Le jeu propose également un mode « time attack » si vous rejouez des niveaux déjà terminés, vous pourrez ensuite comparer votre score avec ceux des autres joueurs en ligne. Un plus pas indispensable, mais finalement appréciable. Au final, vous l’aurez compris le jeu aura de quoi vous occuper pas mal d’heures si vous êtes du genre à viser les 100% !