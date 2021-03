I Saw Black Cloud (Nintendo Town) – Le test

Proposé par le studio Wales Interactive, qui a l’habitude des jeux d’aventure, en collaboration avec le producteur Ghost Dog Films, I Saw Black Cloud nous offre un thriller psychologique interactif. Chaque scène est réalisée en full motion videos.

FM quoi ?

La Full Motion Video (FMV) est une vidéo généralement filmée, diffusée dans un jeu vidéo dans le but d’y remplacer les graphismes en temps réel. Les films interactifs utilisent fréquemment la FMV. (On parle d’ailleurs de jeux en FMV). La FMV peut être utilisée dans d’autres types de jeux (rail shooters, jeu de sport), mais elle est de moins en moins utilisée, les machines actuelles permettant un rendu de qualité en images de synthèse.

La fête au village

Nous suivons l’histoire de Katrina qui, après avoir appris le suicide d’une de ses amies d’enfance, retourne dans sa ville natale accompagnée de sa meilleure amie, à la recherche de réponses.

Ainsi, vous serez souvent amenés à discuter avec les habitants afin de recueillir des informations sur l’environnement et son histoire. Cependant, vous serez également témoin d’apparitions surnaturelles telles que des visions de fantômes et vous aurez des hallucinations auditives.

À pile ou face

Le gameplay est le plus simple possible : vous voyez une séquence filmée et vous choisissez l’action à faire parmi celles qui vous sont proposées. Elles sont toujours au nombre de deux et c’est la seule chose que vous pouvez faire. Il vous suffit ensuite de regarder jusqu’à votre prochain choix. Certains choix sont obligatoires, si vous préférez la “mauvaise” décision, vous aurez simplement une micro-scène supplémentaire suivi d’un enchaînement sur le choix “correct”.

Ces choix auront une influence sur votre personnage. Ainsi, ils changent l’étape de deuil dans laquelle vous vous trouvez (Déni, Acceptation ou Culpabilité) mais aussi votre état (en se basant sur l’honnêteté, la force, la morale, le tact et l’introspection).

Qui joue ici ?

Du côté du casting, le personnage principal est interprété par Nicole O’Neill (Red Sparrow, La Belle et la Bête, Casse-Noisettes et les Quatre Royaumes), et sa meilleure amie est jouée par Rachel Jackson (Outlander). Le reste des personnages étant principalement des habitués du studio Ghost Dog Films.

Les images sont toutes tournées en Angleterre. Les voix sont en anglais, mais le jeu devrait proposer des sous-titres traduits (toutefois, notons qu’il s’agit d’une traduction simplifiée). Lors de notre test, nous n’avions que l’anglais comme langue disponible ; l’action et les dialogues se déroulants vite, nous avons pu louper quelques passages. Cependant, un mode streamer permet de “bloquer” le temps lors du choix, ce qui peut être utile pour laisser le temps de la réflexion si le jeu est fait à plusieurs (entre amis ou sur Twitch.)

L’ambiance visuelle est assez sombre, ajoutez à celle-ci les musiques, et vous serez en mesure de parfois ressentir l’anxiété qu’éprouve Katrina. Le jeu dispose de quatre fins, pour un total de cinq cent soixante-dix-neuf scènes. La première partie dure quelques heures ; si vous souhaitez voir toutes les scènes et les différentes fins possibles, il vous sera possible à partir de la deuxième partie de passer les scènes déjà vues. Le jeu coûte 12,99 €. Nous avons eu plus l’impression de regarder un film que de vraiment jouer.