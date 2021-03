Les annonces Nintendo Switch du Hypetrain Digital Indie Game Showcase 2021

HypeTrain Digital, un éditeur de jeux indépendants, a lancé une vidéo récapitulative des prochaines sorties.

Black Book

«Black Book» est une Aventure RPG dans une atmosphère sombre, se déroulant dans un monde où la Réalité cohabite avec le Mythe. Jouez le rôle d’une jeune sorcière, combattez les forces du mal et aidez les gens du peuple en parcourant la campagne rurale à l’époque du Tsar en Russie.

Fusion de jeux de cartes RPG et de jeux d’aventure, « Black Book » est l’histoire envoûtante d’une jeune sorcière qui consacre sa vie à combattre les forces du mal. Plongez dans le monde froid et séduisant des contes populaires russes et découvrez les secrets qui se cachent dans l’obscurité.

Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de renoncer à son destin et d’épouser sa bien-aimée, mais ce rêve se brise lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses.

Au nom de son amour perdu, Vasilisa cherche le Livre noir ; un artefact démoniaque, dit-on assez puissant pour accorder n’importe quel souhait à celui qui en découvre les 7 sceaux.

Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens ordinaires en affrontant les démons et en exécutant des exorcismes.

Dirigez un troupeau démoniaque: envoyez des démons pour exécuter vos ordres, mais attention… les démons oisifs vous tortureront si vous ne leur trouvez rien à faire !

Une aventure historique: résolvez des énigmes et complétez des quêtes secondaires en récupérant plus d'informations sur la vie dans la campagne russe à l'époque du Tsar.

There Is No Light

Genre: Hack’n’Slash, Action, Adventure, Open World*

Tower Princess

Genre: 3D Platformer, Adventure, Roguelite

Tunche

Aventure aux graphismes dessinés à la main, Tunche mêle et entremêle une jouabilité classique de beat’em up, des éléments de roguelike, un gameplay coopératif à 4 joueurs et un soupçon de sorcellerie. Maîtrisez les arts de la magie, terrassez des boss et percez les secrets de la jungle amazonienne !

Reprenant avec maestria la jouabilité ultra-classique des beat’em up 2D d’antan, Tunche vous propulse dans une nouvelle dimension vidéoludique grâce un mélange explosif de gameplay coopératif (4 joueurs) et d’éléments issus tout droit des roguelike, sans oublier un zeste de sorcellerie vaudoue qui donne la chair de poule. Partez à la découverte d’un incroyable monde amazonien magnifiquement dessiné à la main, terrassez des boss épiques et maîtrisez les arts ancestraux de la magie !

Tunche est un beat’em up 2D dont l’intrigue nébuleuse s’inspire d’une légende du folklore péruvien. Entremêlant de superbes graphismes dessinés à la main, des combats frénétiques et le redoutable gameplay qui a donné aux roguelike leurs lettres de noblesse, Tunche vous plonge au cœur d’une expérience inoubliable dans les profondeurs insondables d’une jungle grouillant de monstres voraces ! Partez à l’aventure, en solo ou en équipe (jusqu’à 4 joueurs), et embarquez pour un périple périlleux au cours duquel vous devrez relever de nouveaux défis palpitants chaque fois que vous jouerez !

Explorez des jungles tropicales amazoniennes dans ce monde fascinant dessiné à la main !

Percez les secrets d’une mystérieuse légende péruvienne !

Formez une équipe avec des amis en mode coop 4 joueurs !

Faites appel à un gigantesque arsenal de techniques de combat et d’arts magiques pour triompher de vos ennemis !

Mesurez-vous à des boss épiques et montrez-leur ce que vous avez dans le ventre !

Apprenez et adaptez-vous : chaque partie est unique en son genre !

Jack Move

Genre: JRPG, Adventure