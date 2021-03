Fighting EX Layer Another Dash daté sur Nintendo Switch

Encore un jeu qui, à sa sortie, n’était pas possible sur Nintendo Switch et qui, via la magie du fiasco sur les autres plateformes, arrive finalement sur notre console hybride.

Sans annonce préalable de la part d’Akira, Fighting EX Layer : Another Dash vient d’apparaître sur l’eShop japonais de la Switch. La sortie en Amérique du Nord et en Europe est prévue pour le 15 avril.

Fighting EX Layer : Another Dash peut être téléchargé gratuitement. Les joueurs auront accès au mode Arcade et au mode multijoueur local hors ligne avec quatre personnages. Le ” Full Pack “, au prix de 24,99 $, ajoute le mode Entraînement, les matchs en ligne classés et occasionnels, et 14 personnages supplémentaires, soit un total de 18 personnages jouables (plus toutes les options de couleur). Akira prévoit de mettre à jour le jeu ultérieurement avec un mode spectateur en ligne.