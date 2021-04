De nouveaux costumes gratuits pour Atelier Ryza 1 et 2 !

Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

Koei Tecmo a récemment annoncé qu’Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout et Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy se sont désormais écoulés un million d’exempalires.

Pour fêter l’occasion, la société a déclaré qu’elle offrirait aux joueurs de chaque jeu un costume spécial gratuit. Aujourd’hui, la société a présenté les modèles des costumes DLC gratuits. L’un des costumes est pour Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout et l’autre pour Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy. Découvrez-les ci-dessus.