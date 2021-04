Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en avril 2021

Des esprits se retrouvent prisonniers de manifestations empoisonnées de leur propre désespoir, et seuls Poisonette et son Soul Mate sont capables de les purifier ! Aventurez-vous dans les différents Belles’ Hells pour vaincre des ennemis, découvrir les récits d’âmes déchues et d’autres Poisonettes et vous frayer un chemin jusqu’au Paradis dans ce jeu d’action et de tir élégamment retors !

What Comes After (1er avril)

Du créateur de Coffee Talk, en collaboration avec Rolling Glory Jam, le créateur de Rage in Peace. What Comes After est une expérience, une histoire réconfortante et une lettre d’amour à tous ceux d’entre vous qui pensent être un fardeau pour les autres. Help Vivi se retrouve à travers le voyage qui l’emmène là où les gens vont après leur mort, à ce qui vient après. Prenez le train rempli de l’âme des gens, des animaux et des plantes qui sont en route pour quitter ce monde, et parlez avec eux pour en savoir plus sur l’amour, les regrets, la vie et la mort qui nous hantent chaque jour jusqu’à ce que notre heure soit venue. Le tout présenté de façon ludique avec un soupçon de comédie et de philosophie.

Train Station Simulator (1er avril)

Train station Simulator est un jeu de construction de gare et de gestionnaire. Soyez un ingénieur créateur en planifiant des tuiles de plancher, construisant des murs et créant des itinéraires d’urgence. Installer des billetteries, des moniteurs, des appareils, des bancs et des douzaines d’autres objets liés à l’espace public. Embaucher votre personnel pour un écosystème d’exploitation plus fiable. La demande de transport ferroviaire est évidente: mettez en place l’horaire complet de votre gare centrale et déployez toutes les connexions locales et nationales de bus, de tramway et de taxi. Montez les rails et exploitez votre grand empire central ultime!

SaGa Frontier Remastered (15 avril)

SaGa Frontier, le RPG classique adulé de 1998, revient avec des graphismes améliorés, des fonctionnalités supplémentaires et un nouveau personnage principal ! Incarnez un héros parmi huit à l’histoire et aux objectifs uniques dans ce jeu d’aventure/RPG. Grâce au système de scénario libre Free Scenario, vous vivez un périple qui vous est propre. Participez à des combats grandioses et utilisez le système Glimmer pour obtenir des aptitudes et exécuter des attaques combinées avec vos alliés !

MotoGP™21 (22 avril)

Vivez une expérience de course à deux-roues authentique et immersive avec plus de 120 pilotes officiels, plus de 20 circuits et de nouvelles fonctionnalités améliorées qui ajouteront un degré de réalisme encore jamais atteint. Découvrez aussi pour la première fois la pénalité de tour long.

Cozy Grove (8 avril)

Précommandez maintenant pour obtenir en exclusivité le costume d’ours fantôme, le costume de renard ainsi que la robe à fleurs de cerisier, juste à temps pour le printemps. Ces éléments seront livrés dans votre boîte aux lettres à la sortie du jeu, mais uniquement si vous précommandez avant le 8 avril ! Bienvenue à Cozy Grove, un jeu vidéo de simulation de vie qui t’emmènera camper sur une île hantée en constante évolution. En tant que scout-à-l’écoute, tu devras parcourir chaque jour la forêt de l’île afin de découvrir de nouveaux secrets et d’aider les fantômes locaux à retrouver la paix. Avec un peu de temps et beaucoup d’artisanat, tu aideras Cozy Grove à retrouver sa splendeur d’antan !

Wind Peaks (6 avril)

Que se passe-t-il dans Wind Peaks? Wind Peaks est un jeu de recherche avec un style visuel original, dessiné à la main, qui rappelle les dessins animés. Il raconte l’histoire d’un groupe de scouts qui trouvent une carte, qui les guide vers une région magique de la forêt.

Lost Words: Beyond the Page (6 avril)

Dans Lost Words: Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria. Au fil de votre exploration d’un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal intime d’une jeune fille du nom d’Izzy se révélera à vous. Fort d’une histoire immersive signée Rhianna Pratchett, célèbre auteure de jeux vidéo, Lost Words: Beyond the Page envoûtera les joueurs avec son mélange unique de mécaniques de jeu et de somptueux graphismes à l’aquarelle. Animés par la curiosité du joueur, le monde d’Estoria et le pouvoir qu’il renferme serviront de toile de fond à l’épopée profondément personnelle d’Izzy, pour une expérience inoubliable.

Deiland: Pocket Planet Edition (15 avril)

Deiland: Pocket Planet Edition est une aventure agricole relaxante où vous devrez prendre soin de votre petite planète. Cultivez, fabriquez et combattez des monstres pour faire de votre maison un endroit spécial et aidez les autres dans leur quête. Découvrez l’histoire d’Arco dans cette expérience solo, un conte sur l’enfance, l’entraide et la révélation des secrets nichés au coeur de votre planète. Nous avons créé un jeu relaxant, avec une histoire forte et une distribution de personnages variés dont vous ferez la connaissance.

Godstrike (15 avril)

Godstrike est un jeu 3D dans lequel vous allez devoir affronter une succession de boss dans un temps donné. Cela signifie que vous allez devoir vaincre tous les boss du jeu avant la fin du temps imparti! Dans Godstrike, le temps, c’est de l’argent… mais c’est aussi de la santé, ce qui veut dire qu’acheter des capacités ou subir des dégâts réduit votre temps restant. Alors, attention au chrono !

Battle Axe (16 avril)

Battle Axe est un hack ‘n’ slash d’arcade en vue de haut qui profite de graphismes de qualité créés par Henk Nieborg, expert du pixel art, de mécaniques de jeu fidèles au genre et d’une bande-son créée par la célèbre compositrice Manami Matsumae. Depuis des temps immémoriaux, la patrie de Mercia est tenue sous l’emprise tyrannique d’Etheldred, une sorcière despotique dans les terres glacées du nord. Tous les sept ans, elle envoie ses armées au sud pour sélectionner des villageois qui sont réduits à l’état d’esclaves et dont on n’entend plus jamais parler. Un appel a été lancé aux champions qui peuplent ces terres, les suppliant de mettre un terme à son règne. Un elfe, un sorcier et un maraudeur ont répondu à l’appel. Rejoignez ce groupe de héros dans leur quête pour éliminer le mal de ces terres une bonne fois pour toutes !

Reknum Cheri Dreamland (29 avril)

REKNUM Fantasy of Dreams est un jeu vidéo d’action, d’exploration et de plateforme 2D, c’est le dernier opus de la saga REKNUM dans lequel Cheri se réveille d’un fantasme pour commencer la vraie aventure! Explorez les niveaux thématiques, débloquez de nouvelles armes et améliorez vos compétences, combattez des boss redoutables inspirés du gameplay classique, déchiffrez les mots poétiques des ancêtres lorsque vous voyagez à travers le monde des rêves et atteignez le véritable résultat final.

A Long Way Down (1 avril)

Fabriquez votre deck Les cartes que vous choisissez vont déterminer comment vous explorerez le donjon et comment vous défendrez face aux horreurs qu’il contient. Frayez-vous un chemin à travers un labyrinthe impitoyable De grands défis vous attendent plus vous avancerez dans le donjon. Utilisez vos cartes et votre ruse, adaptez votre style de jeu et surmontez tous les ennemis. Rassemblez une équipe Vous allez rencontrer beaucoup d’aventuriers égarés – Deviendront-ils vos alliés ou vos ennemis ? Traversez le labyrinthe Utilisez vos cartes pour combler les vides et défier la mort lors de votre traversée du labyrinthe. Dépêchez vous de vous échapper ou prenez votre temps pour explorer, tel sera votre choix. Améliorez vos équipements et objets Collectez les récompenses et utilisez-les et faites grandir votre force pour surmonter ce qui vous attend dans les profondeurs. Affrontez le maître suprême Chaque choix que vous ferez affectera la bataille finale – Pouvez-vous défaire le maître des lieux ?

Breathedge (6 avril)

Breathedge est un jeu d’aventure de survie dans l’espace ironique. Prenez le rôle d’un gars simple qui vient d’apporter les cendres de son grand-père à des funérailles galactiques et se retrouve au milieu d’une conspiration universelle. – Bienvenue dans l’espace Un corbillard spatial massif s’écrase dans l’espace profond, laissant la zone remplie de débris, de cercueils, de passagers morts et vous-même. – Plus d’épaves et de débris ! Il a fallu beaucoup de temps à nos ancêtres pour se développer, parce qu’ils n’avaient pas de ruban isolant. Vous, vous en avez et vous savez comment l’utiliser. Avec cet artefact magique, vous pouvez créer une grande variété d’objets inutiles et les jeter hors du sas ! Il y a aussi beaucoup d’objets utiles à créer, mais attention, car vous risqueriez alors de terminer le jeu. – Réparer et décorer Lorsque tous les gens autour de vous se laissent emporter bêtement dans le vide, en se contentant de jouer au mort, divers outils et ustensiles vous aideront à devenir le voisin le plus bruyant de l’histoire. Créez une station spatiale unique, alimentez-la en oxygène et en électricité, installez toutes sortes d’équipements allant de panneaux solaires à une ferme de hamsters, et transformez-la en une véritable garçonnière en y bourrant un savant mélange de meubles et d’ordures en tout genre. – Tuuut ! Tuuut ! Oui, vous avez bien entendu, c’est votre propre klaxon de voiture ! En plus de cela, vous pouvez assembler une petite fusée, chevaucher les morts ou encore construire une grande navette spatiale. Les moyens de transport vous aideront à vous déplacer plus rapidement, échapper à des obstacles et voir l’écran de mort après une horrible collision frontale. – Prologue, épilogue et autres balivernes Survivre dans l’espace est amusant, et survivre avec une histoire est encore plus amusant parce que vous pouvez simplement tout sauter pour frustrer les scénaristes ! Breathedge vous offre une intrigue fascinante avec beaucoup de blagues sombres, des dialogues cyniques, un poulet immortel, un ennemi fou, ainsi que des cutscenes mal animées et toutes les autres caractéristiques distinctives d’un excellent jeu.

War of stealth – assassin (22 avril)