El Hijo – A Wild West Tale (Nintendo Switch) – Le test

El hijo : A Wild West Tale est un petit jeu développé par Honig Studios et édité par HandyGames sorti début décembre sur PC et qui vient juste d’arriver sur Nintendo Switch. C’est un jeu d’infiltration sans violence qui nous propose d’incarner El hijo, littéralement un petit garçon, placé dans un monastère par sa mère pour le mettre en sécurité. Bien entendu, El hijo ne trouve pas le monastère à son goût et va tout faire pour rejoindre sa mère. Toute notre histoire se déroule au Far West et nous embarque dans une aventure toute en couleur au pays des cowboys et des grands méchants bandits.

Vous incarnez donc El Hijo qui doit être un petit garçon de 5 ou 6 ans qui après avoir assisté à l’incendie de sa maison au côté de sa mère va se retrouver à vivre dans un monastère. Sa mère l’ayant confié aux moines pour le mettre en sécurité. Mais El Hijo est loin d’être satisfait de la situation et il va tout faire pour s’évader du monastère et rejoindre sa maman pour qu’il puisse se venger ensemble des bandits qui ont brulé leur maison. Toute cette introduction, mais aussi le reste du scénario, seront « raconté » grâce à une narration silencieuse composée d’images, d’animations ou encore de cinématiques.

Concrètement, vous incarnerez El Hijo dans tous les niveaux du jeu, sauf sur quelques niveaux où vous jouerez le rôle de sa maman. Chaque niveau ou plutôt zone représente une des parties du monastère ou des lieux qui vous séparent de votre mère. Si au début les zones se ressemblent beaucoup, car elles représentent l’intérieur du monastère, elles vont vite se diversifier passant de zone désertique à des mines ou encore un cimetière… Cependant, le level design de chaque zone est différent proposant des éléments de décors et donc de gameplay différent au fur et à mesure de votre progression permettant de varier un peu vos actions et d’avoir une progression de la difficulté.

Les bases du gameplay resteront les mêmes c’est-à-dire que vous devrez donc esquiver les regards des personnes présentes dans chaque zone, car vous n’êtes qu’un enfant et la discrétion est votre seule arme : l’ombre sera votre plus grande amie, car elle vous protégera des regards alors que la lumière dévoilera votre position aux yeux des adultes (moines, bandits…). Vous pourrez aussi demander l’aide d’un petit oiseau bleu qui vous permettra d’avoir un regard sur toute la zone et surtout sur les zones surveillées par les adultes (leurs champs de vision). Ensuite à vous de vous servir des éléments de décors pour progresser ou vous cacher : rideaux, bancs, échelles, wagonnets, haies… Au fur et à mesure vous découvrirez de nouveaux outils, la plupart destinés à créer une diversion, pour vous permettre d’avancer tels que de simples cailloux, un jouet mécanique ou encore des chaussures pour courir plus longtemps (et oui, le mythe des chaussures qui font courir plus vite est vrai dans ce jeu). De simples petits outils qui viendront améliorer vos possibilités de gameplay.

Chaque zone possèdera des petits points de sauvegarde automatique vous évitant de refaire l’intégralité de la zone si vous vous faites prendre. En revanche, la sauvegarde de votre progression générale ne se fait que lorsque vous changez de zone. Prenez donc bien garde à ne pas éteindre votre console au milieu d’une zone.

Graphiquement le jeu est très beau avec des décors soignés et colorés dans un style dessin animé, légèrement enfantin et très agréable à regarder. Chaque décor est très typé Far West avec des couleurs souvent ocre et sable avec peu de végétation. Normal, nous sommes dans le désert ! En revanche, tous les « objets » des films de western sont présents : cimetière, vieille barrière poncée par le vent, train, les pompe à vent (vous savez les sortes d’éoliennes qui servent à pomper l’eau)… L’ambiance graphique est vraiment au rendez-vous et nous plonge dans cet univers western.

En revanche, la bande-son est assez discrète. Nous aurions bien aimé une belle musique de film de type western spaghetti lors de certaines zones, notamment celle où sont les bandits… ça aurait été vraiment extra ! La bande-son reste adaptée au jeu permettant de se concentrer sur notre mission d’infiltration, mais trop discrète à notre goût au vu de la thématique du jeu.

Parlons maintenant du prix. Pour obtenir le jeu, il faut compter environ 20€ sur l’eShop et de même pour les versions PC. Ce qui est une assez bonne nouvelle puisque cette fois-ci le portage sur Nintendo Switch n’aura pas fait grimper le prix du jeu. Portage qui est bien réalisé !

Cependant, il faut compter environ 5 – 6 heures pour finir le jeu en ligne droite et quelques heures de plus pour trouver les enfants cachés dans chaque zone et les « inspirer » (le petit bonus pour finir le jeu à 100%). Le jeu est très bien fini vu qu’il offre un gameplay sympa avec des graphismes soignés et un level design diversifié, mais ce sont les 5 heures de jeu qui nous font tiquer sur le prix.

De plus, même si le level design propose toujours un nouveau challenge selon les zones, le gameplay est assez répétitif et on se lasse assez vite. Plusieurs bonus sont déblocables au fil de la partie tels que des succès ou une galerie d’images. Pour les obtenir vous devrez : avoir inspiré x enfants, vous être caché x fois dans un pot en terre cuite ou encore pour avoir parcouru tout un niveau sans vous faire prendre. Ces bonus et notamment les images sont super sympas et le jeu vous donnera accès indépendamment à chaque niveau que vous aurez terminé pour que vous puissiez y revenir facilement pour finir le jeu à 100%.