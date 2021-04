Nintendo-Town fête ses 19 ans !

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais quelques ballons sont venus s’ajouter à notre logo depuis le 1er avril. Et pour cause ! Ce mois-ci, Nintendo-Town fêtera ses 19 ans !! À cette occasion, nous vous avons préparé quelques petites surprises…

Non, ce n’est pas un poisson d’avril, Nintendo-Town fêtera bien ses 19 ans cette année. Et qui dit anniversaire, dit bien entendu cadeaux ! Et nous avons mis les bouchés doubles afin de vous en inonder.

Durant tous le mois de Mai, vous aurez la possibilité de participer à divers concours et événements afin de rempoter de nombreux lots. C’est également notre façon de vous remercier, cher lecteur, car sans vous rien de tout cela ne serait possible !

Tout d’abord, vous avez la possibilité de participer chaque jour au calendrier anniversaire disponible ici ou en cliquant sur l’onglet Concours Spéciale 19 ans situé juste au-dessus de la miniature Twitch. La seule condition pour participer est d’être connecté sur votre compte Nintendo-Town.fr. À la clé, des codes de jeux Nintendo Switch et des NT Points !

Pour ceux qui ne sont pas familier avec notre système d’enchère et de NT Points, ceux-ci marchent comme des points de fidélités. Chaque action sur le site (lire un article, poser un commentaire, etc…) est récompensée par un nombre défini de points. Ces points vous permettent ensuite d’acheter par le biais d’enchère différents types de lots. Et ce mois-ci, l’équipe s’est décarcassée pour vous trouver de super lots à remporter pour le mois de mai. Petit récap des lots disponible par ici.

Et ce n’est pas tout ! Nos réseaux sociaux ne seront pas en reste non plus avec de nombreux concours tout au long du mois sur notre Twitter, notre Facebook et notre Instagram. Sans oublier notre Tipeee, qui se verra attribuer non pas 2 mais 4 lots pour ce mois spécial anniversaire avec une petite surprise reversé exclusivement à nos tipeurs.

Et parce que les concours, c’est bien, mais les évènement encore mieux, le 14 avril pour la date anniversaire, nous vous réservons un stream dédier sur chaine Twitch. Au planning : blabla chill avec vos streamers préférer, interviews spéciale du chef (où il répondra à TOUTES vos questions), anecdote et témoignage sur les débuts de Nintendo-Town sans oublier à 19h un tirage au sort bouboules spécial 19 ans avec gros lots à la clé ainsi qu’un stream d’équipe d’anthologie pour 21h !

Les concours ne vous ont jamais réussi ? Pas de panique, nous avons aussi pensé aux compétiteurs. Pour compléter ce beau mois, riche en émotions, deux tournois online seront organiser respectivement le 17 avril et le 24 avril de 15h à 17h sur les jeux Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart 8 Deluxe. Plus d’informations dans les jours à venir et sur notre discord.

N’hésitez pas à vous inscrire sur le site et à nous suivre sur les réseaux pour rien manquer !