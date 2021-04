Bethesda lance aussi de nouvelles promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda lance les promotions du printemps via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous si indiqué en €.

Les promotions sont valides jusqu’au le 15 avril.

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99), aussi disponible en Europe pour 2,49€

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

Doom Eternal – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

Wolfenstein: Youngblood – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€