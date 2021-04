No More Heroes 3 se fait (re)mettre en boite sur Nintendo Switch!

No More Heroes

No More Heroes 3 est toujours prévu pour le 27 Août et c’est à cette occasion qu’a eu lieu aujourd’hui un live présentant quelques images inédites du jeu ainsi qu’une interview avec le Suda51, le papa du jeu ! (Pour le moment l’intégralité est en japonais non sous-titré par contre)….

Lors de cette vidéo a également été annoncé la sortie d’une version nommée : Killion Dollar Trilogy, proposant une version boite de No More Heroes et No More Heroes 2, ainsi que de No More Heroes 3 !

Par contre, cette édition est actuellement limitée à une sortie japonaise… à voir si une version similaire est prévue de par chez nous, on l’espère en tout cas ! (Sinon les version Limited Run Games de NMH et NMH2 sont encore précommandable jusqu’au 11 Avril).

En attendant, si vous voulez revoir le live vous pouvez suivre les liens suivants :

La version longue :

La version courte :