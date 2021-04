Rumeur : la dernière mise à jour du firmware de la Nintendo Switch contient un support audio Bluetooth

Cette fois, on parle pas de Nintendo Switch Pro, enfin, voila quoi.

Vous avez peut-être remarqué que la Nintendo Switch a récemment reçu une nouvelle mise à jour portant la version du firmware à 12.0.0. Et bien qu’il n’y ait pas grand-chose à dire grâce aux notes de patch extrêmement brèves, une fois la mise à jour dataminée, comme d’habitudes, on découvre plein de chose dont une en particulière: il a été noté que la mise à jour permettait de mettre à jour le dock de la Switch.

Aujourd’hui, pour utiliser une oreillette Bluetooth avec la Nintendo Switch, vous devez acheter un adaptateur USB-C ou un adaptateur pour prise casque. La connexion directe d’un casque Bluetooth à la Switch sans ce moyen est impossible. Bien sûr, comme OatmealDome le souligne à juste titre, rien n’est garanti et tant que nous n’aurons pas de nouvelles de Nintendo directement, nous devrons attendre de voir ce qu’ils prévoient à l’avenir avec cette mise à jour.

La mise à jour 12.0.0 a supposément ajouté un support audio pour le pilote Bluetooth du système, comme vous pouvez le voir dans les notes du tweet ci-dessous.

I personally don’t think Nintendo would add this for “no reason”, so hopefully this will be used somewhere. (Especially since Bluetooth Audio is a highly requested feature on the Switch.)

We’ll see what happens. Maybe it will, maybe it won’t. Nintendo works in mysterious ways.

— OatmealDome (@OatmealDome) April 7, 2021