Top 20 des ventes sur l’eShop Nintendo Switch au Japon sur le mois de mars 2021

Au Japon, Nintendo partage régulièrement le Top 20 mensuel des jeux Nintendo Switch sur son site web.

Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en mars 2021, et ne concerne que les téléchargements payants sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut les titres Free 2 Play). Voici le Top 20 mensuel des logiciels pour le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période du 1er au 31 mars :

01./New. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] (7 990 Yens)

02./03. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020] (520 Yens)

03./01. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) [12.2.2021] (6 578 Yens)

04./00. – Guilty Gear XX Accent Core Plus R (Arc System Works) [16.5.2019] (1 507 Yens)

05./10. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] (7 920 Yens)

06./00. – Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) [01.12.2017] (8 778 Yens)

07./00. – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) [18.9.2020] (7 128 Yens)

08./02. – Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) [25.2.2021] (6 578 Yens)

09./09. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] (6 578 Yens)

10./04. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020] (6 930 Yens)

11./05. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (1 530 Yens)

12./New. – Kuukiyomi (G-Mode) [19.3.2021] (510 Yens)

13./00. – Rune Factory 4 Special (Marvelous) [25.7.2019] (5 478 Yens)

14./06. – Bravely Default II (Square-Enix) [26.2.2021] (7 480 Yens)

15./13. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] (6 578 Yens)

16./12. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018] (3 960 Yens)

17./00. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [27.9.2019] (1 650 Yens)

18./00. – Little Nightmares Deluxe Edition (Bandai-Namco) [07.6.2018] (3 520 Yens)

19./11. – Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Capcom) [25.2.2021] (3 990 Yens)

20./16. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild [03.3.2017] (7 678 Yens)