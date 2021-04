Furukawa s’exprime sur les nouvelles séries de Nintendo et esquive la Nintendo Switch Pro

Shuntaro Furukawa, président de la firme, prépare la communication autour de l’approche de la publication des résultats de l’année fiscale 2020-2021 avec une interview fait au Nikkei et traduite par Nintendo Everything.

Si 2020 était centré sur l’anniversaire de Mario, l’avenir semble un peu plus diversifié.

À mesure que nous passons plus de temps chez nous, nous avons de plus en plus l’embarras du choix en matière de divertissement. Pour que les gens choisissent de jouer à nos jeux avec leur temps libre limité, les jeux doivent être intéressants. La concurrence est féroce et nous ne prenons pas la situation actuelle à la légère. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et recherchons ce que nous pouvons utiliser ensuite. À l’avenir, nous voulons non seulement travailler sur nos séries de base comme Mario et Zelda, mais aussi travailler sur de nouveaux jeux et de nouvelles séries.