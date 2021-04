Balan Wonderworld (Nintendo Switch) – Le test

Balan Wonderworld développé par Balan Company avec pour éditeur Square Enix, les directeurs de ce jeu sont Yuji Naka et Naoto Oshima les créateurs de Sonic the Hedgehog. Ce jeu semblait incroyable lorsqu’ils l’ont montré avec ses cinématiques, mais est-ce qu’il offrira ce qu’on attend des célèbres créateurs de Sonic ?

Histoire

Dans cette grande aventure, vous aurez le choix entre Leo Craig un danseur qui n’arrive pas à communiquer avec autrui ou Emma Cole une jeune fille riche qui se fait parler sur son dos par ses serveuses pour des raisons inconnues. Lors du choix du personnage, vous pourrez choisir 4 couleurs différentes pour Emma et Leo. Vos 2 personnages trouveront leur chemin vers un lieu qui semble abandonné, à leur grande surprise, il rencontre Balan un personnage haut en couleur qui fera son petit spectacle qui nous fera briller les yeux. Finalement, on se rend dans le monde des rêves afin d’aider les gens avec leur cauchemar, pourquoi ? On ne sait pas la seule raison donnée est que Balan dit « il te manque une partie de notre cœur » et va sauver des gens. Vous arriverez dans une plaine où vous aurez des petits oiseaux appelé les Tims, c’est ici aussi qu’on choisira les différents niveaux du jeu.

Hub

Le HUB, c’est ici que commencera votre aventure, vous pourrez sélectionner le 1er niveau, c’est ici aussi que vous trouverez des petits oiseaux qui vous rappellent Sonic Aventure 2 et le jardin des chaos. Les oiseaux/Tims sont totalement optionnels, vous pourrez les nourrir de goutte d’eau récupérée dans les niveaux de 4 couleurs différentes ce qui changera leur couleur et les rendront plus gros si trop nourris. Changer la couleur n’aura aucun effet particulier et lorsqu’ils deviennent gros, ils pourront faire de nouvelles activités au détriment des anciens manèges uniquement possibles lorsqu’ils étaient petits. Pour obtenir de nouveau Tims vous les récupéreraient dans les niveaux ou en faisant de la reproduction. Vous pourrez créer de nouveau Tims, il suffit de faire en sorte qu’un de vos Tim soit gros et un autre petit, lancer le petit sur le gros et boom un œuf. Créer des œufs parait anodin pourtant, ils seront obligatoires pour finir le jeu à 100%

Les activités du HUB seront exclusivement pour les Tims, il faudra atteindre des paliers pour faire grandir la tour du manège qui se trouve au centre. Cette tour permettra à vos Tims de la monter afin de gagner des points en « s’amusant » pendant que vous les regarderait. Le 1er palier est à 200 points, mais plus la tour est améliorée, plus c’est difficile pour atteindre le prochain palier. Pour cela, il faut les nourrir et attendre qu’ils s’amusent. Pour améliorer au maximum la tour, il faut atteindre 24000 points à regarder les Tims qui jouent. Après avoir fait ça, le compteur augmente toujours juste ça ne fera plus rien d’autre donc si l’envie vous prend, vous pourrez atteindre les 9999999 points à regarder des oiseaux monter une tour.

Le Choix des différents niveaux se débloquera au fur et à mesure du jeu, vous commencerez avec un seul niveau avec un compteur de 8 figurines Balan. Lorsque vous atteindrez les 8 figures que vous trouverez dans les niveaux du jeu, Balan viendra vous prendre afin de faire un tour de train et vous débloquerez les niveaux 2 et 3 et le compteur passera à 25 figurines à trouver. Le jeu demandera et s’exécutera de la même façon, on atteint le nombre de figurines demandé, tour de train, on débloque les 3 prochains niveaux et le compteur de figurine augmentera.

Gameplay

Il n’y a qu’un bouton au total qui permet d’utiliser le pouvoir du costume et de sauter, ça veut dire que pour certains costumes, il n’est pas possible de sauter, vous pourrez uniquement utiliser la capacité du costume. Vous pourrez changer de déguisement avec L et R parmi les 3 que vous avez choisi ultérieurement ou récupéré dans le niveau. Une petite animation d’une seconde se lancera entre chaque déguisement donc attendez-vous à perdre des minutes entières à voir cette petite animation vu qu’on change de costume tout le temps. Votre personnage est lent jamais vous n’aurez de moment où vous enchaînez des sauts périlleux ou rencontrer de l’adversité, vous vous promenez tranquillement, la seule chose qui posera un problème, ce sont les contrôles. Les sauts sont lents et la distance du saut est ridicule, en plus, vous êtes aussi une petite savonnette, vous tomberez de nombreuses fois à cause de tout ça heureusement, les costumes pourront vous aider, mais pas tous.

Les Costumes

La majorité des costumes auront des capacités assez générique et assez mal exploité où on l’utilise pour une seule fonction et puis il ne sert plus à rien, puis les costumes utilisés régulièrement sont remplacés par d’autres costumes, mais la capacité est beaucoup plus facile à utiliser et plus permissive. Heureusement quelques tenues seront vraiment intéressantes et rendront certains niveaux plus ouverts qu’ils l’étaient comme le pouvoir de léviter pendant quelques instants. La majorité des pouvoirs seront vraiment limités aux mondes où on les obtient et trop souvent, ils seront réduits à ouvrir une porte ou ils n’ont qu’une fonction donc on passera très vite à un autre déguisement. Les costumes de type combat ne peuvent pas sauter, on peut uniquement utiliser l’attaque donc il faudra régulièrement passer entre 2 costumes pour avoir son saut. Il existe des costumes qui s’active tout seul telle la tenue de la lampe qui s’allume et s’éteint ou un costume de renard qui se transforme en bloc donc on est obligé d’attendre que le pouvoir s’active pour l’utiliser. Certains déguisements peuvent sauter et attaquer au prix de devoir rester immobile pour utiliser la compétence ce qui rajoute une condition contraignante, pourquoi n’avoir tout simplement pas mis un bouton attaque et un bouton saut ? Vous pourrez trouver des costumes qui activeront 1 mini-jeu, qui servira à augmenter vos gouttes d’eau. Pour les mini-jeux, vous aurez du golf, du bowling, du football et du baseball, aucun n’est amusant et la récompense n’est pas intéressante, ça vous coupe dans le jeu et vous oblige à faire le mini-jeu si vous prenez le costume qui est évitable.

Finalement le pire concept, on a un compteur de déguisement pour chaque déguisement, car si on se fait toucher, on perd 1 costume et si vous n’aviez qu’un exemplaire plus qu’à retourner le récupérer à nouveau. Les niveaux ont souvent le costume que vous aurez besoin pour le finir, mais les costumes qui viennent d’autres niveaux, vous pourrez uniquement les récupérer là-bas ce qui vous force à récupérer plusieurs fois le même costume afin d’être sûr que ça n’arrive pas.

Des Quicks Times Events ?

Lorsque vous trouverez un chapeau d’or, vous aurez des phases où vous jouez Balan, mais vous ferez un Quick Time Event. Non seulement, c’est long, c’est très ennuyeux à regarder et à jouer, mais si vous voulez obtenir une figurine Balan ainsi que doubler vos gouttes vous devez tout réussir parfaitement. Vous pouvez ajouter à ça qu’après les 6 premiers chapitres les QTE seront plus difficiles avec des évents où le timing est plus précis et au lieu d’un seul QTE Balan vous aurez 2 QTE par niveau.

Le level design

Les décors des niveaux sont très beaux et colorés, ils captent bien ce côté rêve merveilleux. L’exploration est vraiment agréable dans certains niveaux, les figures ne sont pas toutes évidentes à trouver et les chercher dans les niveaux, mais explorer n’est intéressant qu’à partir du moment où on récupère certains costumes qui permettent d’avoir une certaine liberté.

Malheureusement, les décors ne suffiront à sauver les niveaux, vous serez dans des niveaux qui sont trop linéaire et trop dictés par les capacités des costumes qui ralentissent constamment la progression du niveau vu qu’on change de costumes tout le temps. Lorsqu’on cherche les Balan d’or souvent il nous manquera des costumes pour les atteindre, mais aussi vous aurez le droit à des endroits difficiles d’accès en croyant être sur la bonne voie … pour obtenir des gouttes d’eau …

Les ennemis inutiles

Vous vous battez contre des petits êtres de ténèbres crée par le double maléfique de Balan. Malheureusement, vous aurez tendance à les oublier vu que les ennemis sont très anecdotiques et que vous pouvez les ignorer à 99% du temps. Ces petites mobs sont extrêmement faciles à battre et jamais obligatoire à combattre sauf à quelques rares occasions, de plus les capacités de tous les ennemis du jeu sont justes de foncer sur l’adversaire plus ou moins vite ou vous tirer dessus.

Vous aurez dans les différents niveaux des mini-boss qui seront tout le temps juste avant la fin du niveau. Ces demi-boss ne pauseront jamais de souci à battre vu que leurs patterns sont trop simples, il suffira d’éviter une attaque frontale ou trouver le boss parmi ses clones, puis de le frapper.

Les boss prendront une forme condensée de tous les cauchemars du « héros » du chapitre actuel, bien que le character design soit enfantin, il est une bonne représentation des craintes du « héros ». Cependant, les combats de boss ne sont jamais bien compliqués, vous n’aurez qu’à utiliser un des 2 costumes à votre disposition et attendre le moment opportun afin d’atteindre le boss. L’approche avec les boss est toujours pareille, vous attendez qu’il fasse ses attaques, puis vous frappez et vous faites ça 3 fois. Les attaques du cauchemar sont téléphonées, même si vous avez un peu de mal vous avez toujours 2 clés et 2 costumes sur le terrain donc il est difficile de mourir. Lorsque vous aurez battu le grand méchant, vous obtiendrez des figurines en or selon les costumes utilisés au bon moment vu que les boss ont toujours plusieurs attaques où il faut utiliser 1 des 2 déguisements qui se trouve dans le combat.

La Framerate

Evidemment, c’est un sujet inévitable sur Balan Wonderland pour la Switch, le framerate qui n’est qu’à 30 fps et dès qu’il a trop d’ennemis ou d’éléments le jeu rame rendant le jeu très vite injouable et finit par vous entrainer dans le vide. Le jeu tourne très bien sur d’autres plateformes, mais il ne faut pas exagérer. D’autres jeux sont largement plus conséquents et tournent très bien sur Switch comme Mario Odyssée pour n’en citer qu’un. L’optimisation du jeu est une telle catastrophe qu’on n’aura jamais une image véritablement fluide et il coûte 60€ ce qui semble fou d’avoir un jeu avec une qualité si pauvre.

Les musiques et les graphismes

Les graphismes ressemblent à un hommage à d’anciens jeux des développeurs comme Billy hatcher voir plus généralement à des graphismes de dreamcast mis à jour, pour les niveaux c’est très beau, mais le character design fait un peu la gueule. Les musiques sont sympas, mais il a eu cette histoire de plagiat par rapport à une musique de Ghostbuster ce qui questionne les autres musiques du jeu. Les cinématiques sont exceptionnelles même si elles ne sont pas oubliables à part celle de l’introduction de Balan qui introduit le personnage de façon grandiose.

La durée de vie

Le jeu a 12 niveaux et 110 figurines à récupérer minimum, les 3 niveaux disponibles à chaque palier atteint suffiront pour atteindre le prochain palier demandé. Vous serez obligé de faire tous les niveaux pour finir le jeu, atteindre le nombre de figurines requis ne permet pas de finir le jeu vu que vous n’avez pas sauvé toutes les personnes en détresse. Malheureusement, vous perdrez pas mal de temps avec l’animation de changement de costume, récupérer le déguisement après s’être fait toucher et le framerate. Pour les passionnés, ça ne sera pas bien long à finir juste quelques heures supplémentaires, sauf si vous voulez obtenir 9999999 points dans le HUB de long moment à regarder vos Tims qu’il faudra nourrir pour qu’il continue à jouer.