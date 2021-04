Devenez bien plus qu’un pilote avec RiMS Racing !

Lesquin, le 14 avril 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler une nouvelle vidéo de RiMS Racing, un jeu de moto au concept inédit, où mécanique et pilotage sont réunies. Parce qu’une course ne se gagne pas uniquement sur le circuit ! NACON, devenu incontournable sur l’édition de jeux de course au cours des dernières années, réserve une dernière annonce sur ce sujet dans les prochains jours.

En plaçant la mécanique au cœur du jeu, RiMS Racing propose aux joueurs une expérience de simulation unique, faisant appel à leurs compétences d’ingénierie et de pilotage. Grâce à un système inédit de gestion de la mécanique, vous aurez la possibilité d’optimiser les différents composants de votre moto jusque dans les moindres détails. Avec RiMS Racing, le studio italien RaceWard repousse les limites du réalisme et de la personnalisation.

Parfaitement recréés dans le jeu, ce sont plus de 500 pièces détachées et 200 équipements officiels pour le pilote que les joueurs devront apprendre à maîtriser, jusqu’à la gestion de l’usure de chacun des éléments. Tel un véritable pilote, vous analysez en temps réel le comportement de votre moto pour perfectionner vos réglages. De la température des disques de freins à la pression des pneus et du comportement des suspensions à l’électronique, la physique ultraréaliste et précise de RiMS Racing retranscrit chaque aléa de la course.

Vous commencez l’aventure en choisissant l’une des huit motos européennes et japonaises parmi les plus puissantes au monde, reproduites avec un niveau de détails inégalé grâce à la collaboration avec chacun des constructeurs. La vidéo illustre la MV Agusta F4 RC et sa mécanique de précision. Cette moto 4 cylindres de plus de 200 chevaux, fleuron de la marque MV Agusta, est équipée entre autres d’un amortisseur Ohlins TTX 36, d’un système de freinage radial Brembo et d’un carénage essentiellement composé de carbone. Tous ces éléments sont reproduits dans leurs moindres détails dans RiMS Racing.

Autre moto emblématique que les joueurs auront le plaisir de piloter : la Ducati Panigale V4 R. Chef-d’œuvre de Ducati, fabricant italien de motos d’inspiration sportive qui se caractérise par des moteurs à haute performance, un design innovant et une technologie de pointe. Tout dans cette moto a été entièrement pensé pour la course : aérodynamisme, châssis, performances, jusqu’au son envoûtant de son moteur.

Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard… Parcourez le globe à travers 10 circuits officiels fidèlement reproduits. Pour ceux qui préfèrent la route, cinq tracés dans des paysages magnifiques aux États Unis, en Norvège, en Australie, en Espagne et en Italie ont été recréés pour vous offrir un autre type de plaisir de la course sur deux roues !

RiMS Racing sera disponible le 19 août 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.