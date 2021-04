The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I & II daté sur Switch au Japon

Alors que notre site vous propose les tests des deux jeux présentant seconde partie de l’arc Trails of Cold Steel parvenu jusque chez nous sur Switch, Falcom et l’éditeur Clouded Leopard Entertainment datent enfin les remasters des deux premiers jeux de l’arc sur Switch en Asie. Ainsi selon le twitter de l’éditeur The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel: Kai – Thors Military Academy 1204 sortira le 8 Juillet 2021 tandis que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: Kai – The Erebonian Civil War sortira le 5 Aout 2021. On vous laisse ci-dessous les Tweet en question présentant également des images de ces portages Switch. En attendant une éventuelle annonce chez nous, on vous laisse également retrouver nos tests de Trails of Cold Steel III ainsi que celui de Trails of Cold Steel IV.